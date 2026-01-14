Mechanics VoiceOver поделились новым видео с процессом создания русской озвучки для ремейка Dead Space

Студия дубляжа Mechanics VoiceOver поделилась закулисным роликом, который посвящён процессу создания русской озвучки для ремейка Dead Space.
Студия признаётся, что материал запоздал, но все равно остается актуальным для поклонников франшизы. Кроме того, недавно для игры вышло два взлома от 0xZe0n и voices38, и возможно, что теперь с ней ознакомится новая аудитория.
В ролике можно увидеть работу профессиональных актеров в студии Mechanics VoiceOver над озвучкой персонажей игры.
Я смотрел ролик, где Кендру озвучивает та же актриса озвучивания, что и в оригинале, т.е. Рамиля Искандер, но она либо в другой команде работала, либо в итоговую озвучку от механиков так и не попала, а жаль.
А есть ещё вот такие варианты с небольшим выбором в начале актрис на роль Николь Бреннан.
А зачем 3 озвучка то....
Ну вот пусть выпустят фикс, а то у кого то норм ставится озвучка на пиратку, у кого то ни как
бомж, денег заработай на лицензию и будет всё нормально работать
а то тебе и игру на халяву и озвучку, а ты ещё ноешь чёто
А у тебя какая система, и на чем играешь?