Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской озвучки ремейка Dead Space

Студия Mechanics VoiceOver поделилось новым видео, в котором показала актеров русской озвучки ремейка Dead Space.

Кроме того, студия выпустила обновление 1.2 для локализации. В нем были добавлены ряд опций при установке, синхронизированы субтитры с озвучкой, а так же исправлены имеющиеся недоработки в озвучке.

Общий список изменений: