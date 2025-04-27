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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 920 оценок

Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской озвучки ремейка Dead Space

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver поделилось новым видео, в котором показала актеров русской озвучки ремейка Dead Space.

Dead Space Remake "Русификатор текста, звука и текстур" [v1.1] {R.G. MVO}

Кроме того, студия выпустила обновление 1.2 для локализации. В нем были добавлены ряд опций при установке, синхронизированы субтитры с озвучкой, а так же исправлены имеющиеся недоработки в озвучке.

Общий список изменений:

  • Теперь можно выбрать 3 разных голоса для Николь;
  • Добавлен вариант текста от R.G. MVO (совпадает с озвучкой);
  • Исправления в репликах у некоторых персонажей;
  • Правки звукового баланса;
  • Несколько третьестепенных персонажей переозвучены другими актёрами.
21
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Это хорошо, когда добавляют и исправляют переводы 😉

8
Беккер5443

Лучше бы к Dead Space 3 так бы сделали.

3
Lex-one Беккер5443

Зачем для параши делать что-то?

3
Coburn86 Lex-one

для тебя вроде никто ничего не делал...

Беккер5443 Lex-one

Ну хоть багов нет, чем у этого ремейка.

Rorschach93

денуво ...

6
Большая Флейта

На работу устроится не пробовал? Может найдется аж целых 1000р на игру

11
Беккер5443 Большая Флейта

А толку игра баганая.

3
LordHarkon Большая Флейта

чтобы отсыпать гроши русофобской конторе? хорошая попытка, но это только у таких же сказочных получается, которым лишь бы куда-нибудь сунуть гроши и дело тут явно не в работе)
и да, ценники как минимум от 2к начинаются, это так, для заметки..

2
Rorschach93 Большая Флейта

что ты несёшь?! Нету в Украине сейчас работы, если тебе родаки воруют и врут, что честно такие сверх суммы заработали, то не всем так повезло

2
Rorschach93 LordHarkon

та то три нагуляша с отклонениями минуснули

1
BoomGoTinko

Повод перепройти , в сотый раз )

4
Пользователь ВКонтакте

Спасибо за перевод, он прекрасен // Евгений Машков

3
PapaKarloS

что нигде нету этого 1.2

Пользователь ВКонтакте

еще не взломали? // Мирослав Лукин