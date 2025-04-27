Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской озвучки ремейка Dead Space

Студия Mechanics VoiceOver поделилось новым видео, в котором показала актеров русской озвучки ремейка Dead Space.
Кроме того, студия выпустила обновление 1.2 для локализации. В нем были добавлены ряд опций при установке, синхронизированы субтитры с озвучкой, а так же исправлены имеющиеся недоработки в озвучке.
Общий список изменений:
- Теперь можно выбрать 3 разных голоса для Николь;
- Добавлен вариант текста от R.G. MVO (совпадает с озвучкой);
- Исправления в репликах у некоторых персонажей;
- Правки звукового баланса;
- Несколько третьестепенных персонажей переозвучены другими актёрами.
Это хорошо, когда добавляют и исправляют переводы 😉
Лучше бы к Dead Space 3 так бы сделали.
Зачем для параши делать что-то?
для тебя вроде никто ничего не делал...
Ну хоть багов нет, чем у этого ремейка.
денуво ...
На работу устроится не пробовал? Может найдется аж целых 1000р на игру
А толку игра баганая.
чтобы отсыпать гроши русофобской конторе? хорошая попытка, но это только у таких же сказочных получается, которым лишь бы куда-нибудь сунуть гроши и дело тут явно не в работе)
и да, ценники как минимум от 2к начинаются, это так, для заметки..
что ты несёшь?! Нету в Украине сейчас работы, если тебе родаки воруют и врут, что честно такие сверх суммы заработали, то не всем так повезло
та то три нагуляша с отклонениями минуснули
Повод перепройти , в сотый раз )
Спасибо за перевод, он прекрасен // Евгений Машков
что нигде нету этого 1.2
еще не взломали? // Мирослав Лукин