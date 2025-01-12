Mechanics VoiceOver выпустила обновление для русской озвучки ремейка Dead Space и намекнула на свой следующий проект

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе первого обновления для русской локализации ремейка Dead Space.

При выпуске русской озвучки студия упоминала, что планирует доработать её и доперевести ряд текстур, которые не были локализованы ранее. И студии уже удалось доделать их - это произошло благодаря группе The Miracle, у которой уже имелись локализованные текстуры и которые поделились ими с Mechanics VoiceOver.

Mechanics VoiceOver поблагодарили The Miracle за сотрудничество и сообщили, что благодаря тому, что на перевод и перерисовку текстур им не придется тратить время - они смогут потратить его на другие проекты. Так же студия сделала намек на свой следующий проект:

Это будет что-то с цифрой "6" в названии или же некая игра про бурную мозговую активность.

Скачать русскую озвучку для ремейка Dead Space можно с нашего сайта: