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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 662 оценки

Mechanics VoiceOver выпустила обновление для русской озвучки ремейка Dead Space и намекнула на свой следующий проект

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе первого обновления для русской локализации ремейка Dead Space.

При выпуске русской озвучки студия упоминала, что планирует доработать её и доперевести ряд текстур, которые не были локализованы ранее. И студии уже удалось доделать их - это произошло благодаря группе The Miracle, у которой уже имелись локализованные текстуры и которые поделились ими с Mechanics VoiceOver.

Mechanics VoiceOver поблагодарили The Miracle за сотрудничество и сообщили, что благодаря тому, что на перевод и перерисовку текстур им не придется тратить время - они смогут потратить его на другие проекты. Так же студия сделала намек на свой следующий проект:

Это будет что-то с цифрой "6" в названии или же некая игра про бурную мозговую активность.

Скачать русскую озвучку для ремейка Dead Space можно с нашего сайта:

Dead Space Remake "Русификатор текста, звука и текстур" {R.G. MVO}
16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Maksim7282

Resident evil 6

2
MrProRock33rus

так они его уже делали, нет?!

1
stalker6362 MrProRock33rus

делают , или точнее доделывают так как только была озвучена кампания за леона

1
9XANDR

Про бурную мозговую активность — это, наверное, Psychonauts 🤔

1
Madiark

Лучше бы занялись взломом игры или взялись за те игры где нет субтитров и русской озвучки к примеру то же Spider man web of shadows

-4
Armen 88

Кто тебе должен игры взламывать, студия озвучки? Гениально!!!

3