Мод для Dead Space Remake устраняет подтормаживания - в тестах показатель 0,1% low вырос на 176%

Моддер под ником lukeman3000 выпустил экспериментальную модификацию Ishimura Patch для ремейка Dead Space, призванную устранить подтормаживания при перемещении по игровому миру. Тесты Wccftech показали, что она заметно повышает плавность игры, сокращая резкие скачки времени кадра.

Модификация исправляет проблему на уровне работы движка Frostbite с видеопамятью. По словам разработчика, игра выполняет множество небольших запросов на выделение GPU-памяти в пределах одного кадра, что приводит к дополнительным задержкам. Ishimura Patch заранее резервирует крупные блоки памяти и распределяет их на более мелкие участки по мере необходимости. Также модификация оптимизирует работу очереди копирования GPU и потоковую загрузку текстур.

Для проверки эффективности Wccftech использовал компьютер с процессором Intel Core i7-14700K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. В тесте с быстрым перемещением по «Ишимуре» средняя частота кадров выросла с 292,8 до 305,3 FPS — примерно на 4,3%. При этом показатель 1% low увеличился с 83,9 до 157,6 FPS, а 0,1% low — с 35,7 до 98,6 FPS, что соответствует приросту на 87,8% и 176,2% соответственно.

По данным издания, без модификации самые продолжительные скачки времени кадра достигали примерно 45 мс, тогда как с Ishimura Patch этот показатель сократился до 14 мс. Количество времени, которое тестовая утилита CapFrameX классифицировала как подтормаживания, уменьшилось с 0,73 до 0,04 секунды в рамках 30-секундного теста.

При этом результаты получены на конкретной конфигурации и могут отличаться в зависимости от оборудования и настроек. Мод не гарантирует полного устранения всех проблем с производительностью. Сейчас Ishimura Patch доступен в бета-версии. Разработчик предупреждает о возможных ошибках и вылетах. Кроме того, во время тестирования Wccftech обнаружил конфликт с NVIDIA Smooth Motion: при включении этой функции игра вылетала.