---Мы предлагали сделать продолжение, но EA не заинтересована в этом": ветераны Visceral хотели бы вернуть Dead Space

Авторы первой части Dead Space вновь предложили Electronic Arts создать продолжение культовой серии. Глен Скофилд, Брет Роббинс и Кристофер Стоун, ветераны Visceral Games, разработавшие оригинал, заявили, что у них есть множество идей для Dead Space 4. Однако Electronic Arts отказалась от сотрудничества.
«Мы предлагали сделать Dead Space 4 в 2024 году, но даже не были выслушаны. Они не заинтересованы, но знают, что могут к нам обратиться», — заявил Скофилд.
Кристофер Стоун добавил, что понимает решение EA, ссылаясь на состояние современной игровой индустрии, где издатели неохотно дают шанс новым или рисковым проектам.
Последняя часть трилогии, Dead Space 3, вышла в 2013 году, но её приём был смешанным. После этого Visceral Games закрыли, а многие разработчики разошлись по другим студиям.
Скофилд не оставил жанр ужасов, создав The Callisto Protocol, который стал неудачным духовным наследником Dead Space.
Нет, от ЕА я продолжения не хочу.
Это точно, учитывая как они продвигают фемлгбтблм повестку в играх
Ну ремейк получился просто офигенный на самом деле.
Офигенный. С состаренными женщинами и тремя туалетами для всех гендеров.
Вот только, как по мне, он вообще нафиг не нужен был. Недавно проходил все оригинальные части, до сих пор отлично играются. Ремастеров бы хватило с лихвой.
они преаоротят Космический Хоррор про безысходность в Повесточную Комедию
Нужны ремейк Dead Space 2 и продолжение The Callisto Protocol.
Не нужны, опять лицо Айзеку изуродуют
Да пусть уродуют, главное чтоб открытый мир был и пушек побольше.
Нормальный Айзек в ремейке, хз чё вы докопались.
Любитель рыжиков😏
С этими критериями игре путь лишь на свалку истории, как 3й части.
Ремейк получился первозданным, я реально через силу проходила т.к. он умело пугал и игра ощущается очень тактильной. Плюс спасибо геймвоис за отличную озвучку, а то в такой игре явно не хочется отвлекаться лишний раз на субтитры)
Озвучку делали МВО. Потом крыса Артём Чернов со всеми наработками сдристнул к ГО, и без денег пытался впихнуть файлы в игру. В итоге, спустя год, у найденного им программера-энтузиаста это получилось. Поэтому спасибо Механикам за озвучку, а ГеймВойсам за то, что не похоронили проект.
Мне тоже ремейк понравился, очень атмосферный и пугающий. Проходил его сразу после Каллисто протокол. Так вот на фоне дед спейса, Каллисто фигня. Только вот продажи ремейка издателя не порадовали, по этому о серии они решили забыть. Игорьки сделали свой выбор.
Хз, спокойно прошел за 26 часов без пересиливания. Игра не страшная, она скорее - просто жуткая. Скофилд это изначально вкидывал в игру, ибо вдохновлялся фильмом Сквозь Горизонт.
А всё, русская озвучка разве уже вышла? Давно?
На сайте GamesVoice написано, что вышла 3 октября.
EA жадная е*аная контора потому что
Жадная троица Ea, Ubisoft и Sega.
самая жадная нинтендо
EA не то, чтобы жадная, а больше хитрожопая. Они знают, что некоторые франшизы могут принести кучу бабла, но только если будет большая выдержка между частями)
вы знали что для dead space 2 выходил эксклюзивный сюжетный доп только для консолей? и прямо сейчас в него возможно поиграть только на консолях xbox, в том числе и по обратке в 60 фпс
И то , в Dead space 2 короткий, в Dead space 3 dlc всё же длинный.
Если продолжение было бы как третья часть, то не стоит
Так он как раз и был таким из-за EA, сама игра хорошая
Нет, а чем третья не угодила?
Тем что там нет хоррора
Тем, что ЕА хотелось больше золота и они впихнули туда донат и ненужный кооп. Это смотрелось максимально тупо, когда после каждой катсцены твой напарник исчезает
И русской озвучки(((((
Да, срались в свое время от первой части...
В ЕА просто не знают, как превратить Dead Space в "игру с живым и долгоиграющим сервисом".
К счастью.
Они уже пытались в 3 части и это её по сути и убило...
Сделали бы ремейк второй части на таком же уровне как ремейк первой я бы с руками оторвал, променял бы тонну игр на ремейк второй части, ремейк первой части это для меня вообще лучшее что выходило за многие годы, как собственно и ремейк RE4, это шедевры в своём жанре.
Ещё очень классно что наконец то решили технические проблемы с озвучкой для ремейка и она вышла, прошёл в очередной раз с озвучкой с огромным удовольствием.
Давайте делайте уже и поскорей
2 и 3 часть ремак будет или нет
Нет, продажи ремейка первой, не устроили издателя.
Ремейк плохо продался, и серию вновь заморозили.
Недавно прошёл как раз ремейк и на радостях, от такого хорошего ремейка, решил вспомнить следующие номерные части... Вторая ещё прошла по инерции, а от третьей долго отплевывался. Особенно после финального ДЛЦ. Они 3-й частью серию просто убили нафиг. Думают что теперь смогут её "некроморфировать"?
Смогут если захотят, единственное над чем придётся потеть так это их убогая коопсоставляющая в 3 части, её бы выпилить полностью плюс допилить оружку и кастомизацию,. А DLC там вообще с открытой концовкой и после такой продолжить можно что угодно и как угодно, не надо быть великим сценаристом, так что как раз новую часть очень даже можно запилить но им бы хотя бы ремейки осилить. Такую игру убили, паховые вши... Надеюсь того кто принимал решения по закрытию Висцералов регулярно пытают Флюгегехайменом и это лучшее что его ждёт.
Какая ещё открытая концовка? Четыре луны — это полностью закрытая концовка. Ну или натягивать одну сову на все эти четыре луны. Но это будет тот ещё трешак.
Погугли что ль теории игроков(довольно много по этой теме написано)... Там столько вариантов что можно со счёта сбиться и никакого трешака не будет. Но как я уже сказал, для начала им бы ремейки 2-3 части родить, особенно 3 часть на переделку проситься.
Да как-то фиолетовы теории от игроков. Из-за одной то луны минуснулась целая цивилизация и сотни тысяч "человеков". А тут четыре. Да и вой некроморфов на всех частотах. Обычная логика ставит крест на продолжении. Если был бы ремейк и изменённая концовка, то можно было бы о чем-то говорить. Так они ж сразу на 4-ю замахиваются. Бред. ИМХО конечно.
И эту одну луну минуснули 2 человека, даже один по сути, причём не особо напрягаясь. Что касается теорий игроков то встречал там очень даже стройные теории которые вполне можно вписать в конву DLC, поэтому если EA захотят то всё там можно придумать и додумать как надо, вопрос лишь только желании, а оно жиждеться на продажах, а они видимо жирных боссов не очень устраивают, иначе бы и студию не распускали да и ремейки бодрее пилили. И да, ничего не мешает сделать ремейк 3 части и изменённую концовку, а затем запилить новую часть, однако всё упирается в реальность и интереса к серии от EA мы не видим, о чём и новость. P.S Психическое воздействие от лун никто не отменял, наркотрипы Айзек ловил регулярно, так шо... Да и про все частоты это натяжка совы на глобус, к тому же человечество это не только Земля или Луна в той вселенной. В общем слишком много Если. ИМХО
Как-то я пропустил эту игру в свое время, пробовал тогда, не заинтересовала.
Но в прошлом месяце по скидке взял Remake версию, сыграл и втянулся, при чем настолько что теперь не против поиграть и мечтаю о Remake версиях второй и третьей части хотя бы, не говоря уже о каких-то продолжениях. В общем зафанател так же, как и от Remake версий резиков 2/3.
EA бы время от времени слушать фанатов игр для которых они когда-то издавались, но увы, они пошли ко дну и там встретились с юбиками и никак теперь не могут выбраться со дна, потому что не слышат фанатов!
Ну так DS продавалась так себе, поэтому и отказались от этой игры. Ремейк тоже так себе продался, так что продолжений к сожалению не будет
Вроде бы ЕА опровергали отмену ремейка второй части, думаю родят. Надеюсь.
Ситуация мне напоминает как с Days Gone, только хуже и дольше, ибо у Dead Space явно фан-база шире да и номерных частей больше!
Dead Space + Лучший представитель своего жанра ! 4 части мало, надо еще 5,6 !!! Грустно все(
а я вот больше бы хотел новую дантес инферно. такую же жесткую как и оригинал. .
Ремастер офигенный был, с удовольствием перепрошел
Лучше бы парням дали денег на 4 часть а не на вейлгард.
EA контора, ну вы поняли.
Еа контора долбо*бов. Сперва ставят палки в колеса разрабам и сливают студии, а потом сидят у разбитого корыта. Дэбилы
Мр*зи из EA заинтересованы только в ЛГБТ+, потому что они больные. По их вине ещё умерла Alice Madness Return Asylum. Такое конечно не прощается.
Как не посмотришь новости - так походу всех все зае**ало. Все просто хотят чтоб деньги с неба падали. Без нормальных игр. Это типо как платить Юбисофт, потому что они Юбисофт. Это стёб, но все студии гиганты гниют каждый последующий год. Во че играть вообще.
ЕА просто контора звиздарастов, вот в чем причина то тряски)
ребят а dead space remaster ещё не взломана?
Нет
сделайте изометрию дед спейс с пошаговой боёвкой, очень интерактивным окружением и патронов прям в обрез. атмосфера игр "стазис"
а ты знаешь толк в извращениях
Ну если сами не хотят то почему бы им не продать франшизу тем кто захочет создать ДС4.
не надо было консольное гоBно выпускать, аля 3 часть.
---Мы предлагали сделать продолжение, но EA не заинтересована в этом": ветераны Visceral хотели бы вернуть Dead Space---
Требуем Remake Dead Space 2-3 ... Dead Space ... Dead Space ... Dead Space ...Dead Space ... -)))
А чё без ЕА уже игры не получается делать? Притом что из под их крыла они выходят мягко говоря говёными.
«…издатели неохотно дают шанс новым или рисковым проектам.»
Он же, надеюсь, с сарказмом это сказал?
Какой же бред в индустрии творится // Дмитрий Антонов
Ну так оно и есть, вспомнишь хоть пару проектов от крупных издателей, которые оказались успешными? В основном, то что выходило, это крайне стандартные игры без новых идей и экспериментов и то не смогли заинтересовать. Поэтому сейчас крупные издатели предпочитают работать над популярными франшизами, чтобы, как минимум, на имени получить больше продаж
А кодзимы игра? Новаторство огого какое
Да пусть разрабы Denuvo уберут и вот тогда пусть что хотят то и делают.
Ага, серия, которая выходила и стабильно проваливалась в продажах, а Скофилд, раньше прикрывавшийся еа за дед спейс 3, в итоге обделался и со своим протоколом, который там же, не продался нифига, и тоже во всем обвинил издателя. Так что прекрасно понимаю еа почему они их послали лесом.
А разве серия проваливалась в продажах? Знаю только то что цифры ЕА не устроили. Эта контора может и относительно прибыльные проекты закрывать.
окей, тройка провалилась, цифр не назвали, ремейк провалился, цифр не назвали.
3я вроде как да, но вот ремейк вряд ли, на него явно не особо много денег потратили. Игрой занималась небольшая команда, многие модели окружения и геометрия взяты прямиком из оригинала. Скорей всего ЕА хотели повторить успех серии RE, но не достигли таких же продаж.
Они настолько бомбанули с продаж, что полностью перекинули команду сразу же на другие проекты и тут же закрыли всю поддержку игры, в итоге на пк это так и осталось статтерящим куском кода.
Никто там не бомбил, вот отрывок из статьи:
Я кстати, много слышал о жестких статтерах, хз, вообще ничего подобного не было.
Сами франшизу убили растянули 3ку на 5 лишних часов напихали кучу микроплатежей кооп ненужный добавили игровой движок вобще не улучшили и теперь они незаитересованы. Бабла служить хотели в итоге в лужу упали. Ворочают милионами на этом футболе бесконечном 🤣🤣🤣 рисковать они боятся. Ремейк одобрили выпустили и тут им мало ловэ ненасытному андройду Уилсону.
ЕА - кладбище игр. Желаю тварям скорейшего разорения.
Чего злой такой? Возврат средств не прошёл?
согласен полностью. убили множество крутых игр и франшиз. чего только стоит ДС и Крайзис, мои любимые
Так продолжили уже в 3й части, да так что похоронили франшизу.
Всё неудачное в 3 части судя по всем как раз было введено под давлением ЕА, а так сюжетно это тот же Дедспейс, интересно, драматично, раскрываются персонажи, все дела. Плюс с DLC обосрались но опять же скорее всего из-за EA... В общем как минимум нужны конечно ремейки все 3 частей и желательно новая часть но есть сомнения в клоунах из EA которые славятся своими "умными" решениями.
Они уже во 2й части взяли курс не туда. Все эти лихие перестрелки с людьми были лишними. Ну, а в 3й части мы получили бодрый боевичок, а не ужастик.
Ну конечно не боевых пропусков,бесконечной косметики и прочей ереси не впихнуть.
если подумать как то можно чтонибудь придумать. типа скинчиков для костюма всяких, новые шушки чтоб с амолета сбрасвали. врагов врагов набегали чтобы там испытания всякие, ранги, для этого хороший лутец донатный. и коооп на мнесколько игров типа фортнайта чтобы игроки против толпы и игроки сами за себя домики строят. некроморфы на землю приехали.
если первый дед спайс ремейк стал больше и интереснее то какой будет 3ий это думаю ветераны деда спайса подержат в том что нужно все 3 части сделать как первую!!
С Айзеком трансгендером
ты транс?
правильно сделала, что послала их. Сейчас не 2008, чтобы всякий трешак хавать
Скофилд со своей командой уже показали, на что способны. Их идеи, наверное, такие же оригинальные, как и сюжеты в последних марвеловских фильмах. Пусть идут на пенсию или пилят инди шлак для нищих.
Вообще ДС пройти без чита на бессмертие просто нереально. Даже на лёгком уровне там столько врагов...
Но сам сюжет всё равно интересный и можно было бы снять хорошее продолжение.
Такой слабостью от тебя несет, сразу видно, что ты ЛС
Куда деньги на лечение скидывать?
Может у него 1 рука?
Люди ногами Дарк Соулс и Бладборн проходят.
первый раз её прошёл часов за 12 и правда было сложновато даже на легком уровне. прохожу всю трилогию стабильно раз в год. последний раз первую ДС пробежал за 5 с лишним часов на максимальном уровне сложности
Глядя на "успех" последней игры Скотфилда, я бы тоже наотрез отказался доверять ему хоть что-то во вселенной Деда пробела
The Callisto Protocol, получилась хорошей игрой, да не без проблем, но игра хорошая! Позорный издатель крафтон, не дал им доделать нормально игру, так что все вопросы, к этому недоиздательству!
Она относительно хорошая, как просто хоррор с никакущим сюжетом (который ушёл в пустоту) за максимум 1500 рублей (но первоначальная турецкая цена в 400 рублей ей куда больше подходит)
Но, учитывая то, как игрой хвалился Скотфилд и как он пытается пародировать Деда - она ужасна
Что в ней хорошего кроме графона? Абсолютнл все сделано хуже чем в дед спейсе. И проходится за 6 часов.
Да-да, издательство, конечно, во всём виновато, а не бедные разработчики:)
Как раз короткая продолжительность это огромный плюс Каллисто
The Callisto Protocol наследник? В чём, в графе и катсценах? К сожалению как сюжет, так и дизайн локаций/общий геймплей дубина полная:((( С головоломками, фичами из Dead Space нельзя сравнить)
Да они даже норм кооп для Dead Space 3 не могут оставить, я не знаю как его точно подключить для игры с другом, как и другие, столько способов, но всё просто напрочь в ж.