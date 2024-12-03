---Мы предлагали сделать продолжение, но EA не заинтересована в этом": ветераны Visceral хотели бы вернуть Dead Space

Авторы первой части Dead Space вновь предложили Electronic Arts создать продолжение культовой серии. Глен Скофилд, Брет Роббинс и Кристофер Стоун, ветераны Visceral Games, разработавшие оригинал, заявили, что у них есть множество идей для Dead Space 4. Однако Electronic Arts отказалась от сотрудничества.

«Мы предлагали сделать Dead Space 4 в 2024 году, но даже не были выслушаны. Они не заинтересованы, но знают, что могут к нам обратиться», — заявил Скофилд.

Кристофер Стоун добавил, что понимает решение EA, ссылаясь на состояние современной игровой индустрии, где издатели неохотно дают шанс новым или рисковым проектам.

Последняя часть трилогии, Dead Space 3, вышла в 2013 году, но её приём был смешанным. После этого Visceral Games закрыли, а многие разработчики разошлись по другим студиям.

Скофилд не оставил жанр ужасов, создав The Callisto Protocol, который стал неудачным духовным наследником Dead Space.