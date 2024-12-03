ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 516 оценок

"Мы предлагали сделать продолжение, но EA не заинтересована в этом": ветераны Visceral хотели бы вернуть Dead Space

butcher69
Новости

Авторы первой части Dead Space вновь предложили Electronic Arts создать продолжение культовой серии. Глен Скофилд, Брет Роббинс и Кристофер Стоун, ветераны Visceral Games, разработавшие оригинал, заявили, что у них есть множество идей для Dead Space 4. Однако Electronic Arts отказалась от сотрудничества.

«Мы предлагали сделать Dead Space 4 в 2024 году, но даже не были выслушаны. Они не заинтересованы, но знают, что могут к нам обратиться», — заявил Скофилд.

Кристофер Стоун добавил, что понимает решение EA, ссылаясь на состояние современной игровой индустрии, где издатели неохотно дают шанс новым или рисковым проектам.

Последняя часть трилогии, Dead Space 3, вышла в 2013 году, но её приём был смешанным. После этого Visceral Games закрыли, а многие разработчики разошлись по другим студиям.

Скофилд не оставил жанр ужасов, создав The Callisto Protocol, который стал неудачным духовным наследником Dead Space.

133
127
Комментарии: 127
Ваш комментарий
Кей Овальд

Нет, от ЕА я продолжения не хочу.

51
Madiark

Это точно, учитывая как они продвигают фемлгбтблм повестку в играх

16
Александр Типоуз

Ну ремейк получился просто офигенный на самом деле.

1
Кей Овальд Александр Типоуз

Офигенный. С состаренными женщинами и тремя туалетами для всех гендеров.

9
Maksimys Flether Александр Типоуз

Вот только, как по мне, он вообще нафиг не нужен был. Недавно проходил все оригинальные части, до сих пор отлично играются. Ремастеров бы хватило с лихвой.

-1
HappyWylde Madiark

они преаоротят Космический Хоррор про безысходность в Повесточную Комедию

0
Tiger Goose

Нужны ремейк Dead Space 2 и продолжение The Callisto Protocol.

31
Sickofitall

Не нужны, опять лицо Айзеку изуродуют

12
Беккер5443 Sickofitall

Да пусть уродуют, главное чтоб открытый мир был и пушек побольше.

-16
Alkatraz7N7 Sickofitall

Нормальный Айзек в ремейке, хз чё вы докопались.

6
K0t Felix Alkatraz7N7

Любитель рыжиков😏

0
ZER0 T0LERANCE Беккер5443
главное чтоб открытый мир был и пушек побольше

С этими критериями игре путь лишь на свалку истории, как 3й части.

2
Lady_Leda

Ремейк получился первозданным, я реально через силу проходила т.к. он умело пугал и игра ощущается очень тактильной. Плюс спасибо геймвоис за отличную озвучку, а то в такой игре явно не хочется отвлекаться лишний раз на субтитры)

23
PG Trash
спасибо геймвоис за отличную озвучку

Озвучку делали МВО. Потом крыса Артём Чернов со всеми наработками сдристнул к ГО, и без денег пытался впихнуть файлы в игру. В итоге, спустя год, у найденного им программера-энтузиаста это получилось. Поэтому спасибо Механикам за озвучку, а ГеймВойсам за то, что не похоронили проект.

14
as1c

Мне тоже ремейк понравился, очень атмосферный и пугающий. Проходил его сразу после Каллисто протокол. Так вот на фоне дед спейса, Каллисто фигня. Только вот продажи ремейка издателя не порадовали, по этому о серии они решили забыть. Игорьки сделали свой выбор.

-3
gamemodenpcs

Хз, спокойно прошел за 26 часов без пересиливания. Игра не страшная, она скорее - просто жуткая. Скофилд это изначально вкидывал в игру, ибо вдохновлялся фильмом Сквозь Горизонт.

-2
Wing42

А всё, русская озвучка разве уже вышла? Давно?

0
Tiger Goose Wing42

На сайте GamesVoice написано, что вышла 3 октября.

5
Max Horror Games

EA жадная е*аная контора потому что

15
Беккер5443

Жадная троица Ea, Ubisoft и Sega.

0
DomesticGoldwyn Беккер5443

самая жадная нинтендо

5
JustA_NiceGuy

EA не то, чтобы жадная, а больше хитрожопая. Они знают, что некоторые франшизы могут принести кучу бабла, но только если будет большая выдержка между частями)

0
Юрий Пенкин

вы знали что для dead space 2 выходил эксклюзивный сюжетный доп только для консолей? и прямо сейчас в него возможно поиграть только на консолях xbox, в том числе и по обратке в 60 фпс

10
Беккер5443

И то , в Dead space 2 короткий, в Dead space 3 dlc всё же длинный.

1
K0t Felix

Если продолжение было бы как третья часть, то не стоит

6
Товарищ Марик

Так он как раз и был таким из-за EA, сама игра хорошая

3
Беккер5443

Нет, а чем третья не угодила?

0
Fenharell Беккер5443

Тем что там нет хоррора

1
TheNikolay00 Беккер5443

Тем, что ЕА хотелось больше золота и они впихнули туда донат и ненужный кооп. Это смотрелось максимально тупо, когда после каждой катсцены твой напарник исчезает

4
Беккер5443 Fenharell

И русской озвучки(((((

0
VALERTOZ

Да, срались в свое время от первой части...

6
Wing42

В ЕА просто не знают, как превратить Dead Space в "игру с живым и долгоиграющим сервисом".
К счастью.

6
Виктор Орловский

Они уже пытались в 3 части и это её по сути и убило...

0
saa0891

Сделали бы ремейк второй части на таком же уровне как ремейк первой я бы с руками оторвал, променял бы тонну игр на ремейк второй части, ремейк первой части это для меня вообще лучшее что выходило за многие годы, как собственно и ремейк RE4, это шедевры в своём жанре.

Ещё очень классно что наконец то решили технические проблемы с озвучкой для ремейка и она вышла, прошёл в очередной раз с озвучкой с огромным удовольствием.

5
EvgeniiV

Давайте делайте уже и поскорей

4
UnstoppableMaddox

2 и 3 часть ремак будет или нет

3
as1c

Нет, продажи ремейка первой, не устроили издателя.

0
Revan Reborn

Ремейк плохо продался, и серию вновь заморозили.

0
PG Trash

Недавно прошёл как раз ремейк и на радостях, от такого хорошего ремейка, решил вспомнить следующие номерные части... Вторая ещё прошла по инерции, а от третьей долго отплевывался. Особенно после финального ДЛЦ. Они 3-й частью серию просто убили нафиг. Думают что теперь смогут её "некроморфировать"?

2
Виктор Орловский

Смогут если захотят, единственное над чем придётся потеть так это их убогая коопсоставляющая в 3 части, её бы выпилить полностью плюс допилить оружку и кастомизацию,. А DLC там вообще с открытой концовкой и после такой продолжить можно что угодно и как угодно, не надо быть великим сценаристом, так что как раз новую часть очень даже можно запилить но им бы хотя бы ремейки осилить. Такую игру убили, паховые вши... Надеюсь того кто принимал решения по закрытию Висцералов регулярно пытают Флюгегехайменом и это лучшее что его ждёт.

-2
PG Trash Виктор Орловский

Какая ещё открытая концовка? Четыре луны — это полностью закрытая концовка. Ну или натягивать одну сову на все эти четыре луны. Но это будет тот ещё трешак.

1
Виктор Орловский PG Trash

Погугли что ль теории игроков(довольно много по этой теме написано)... Там столько вариантов что можно со счёта сбиться и никакого трешака не будет. Но как я уже сказал, для начала им бы ремейки 2-3 части родить, особенно 3 часть на переделку проситься.

0
PG Trash Виктор Орловский

Да как-то фиолетовы теории от игроков. Из-за одной то луны минуснулась целая цивилизация и сотни тысяч "человеков". А тут четыре. Да и вой некроморфов на всех частотах. Обычная логика ставит крест на продолжении. Если был бы ремейк и изменённая концовка, то можно было бы о чем-то говорить. Так они ж сразу на 4-ю замахиваются. Бред. ИМХО конечно.

0
Виктор Орловский PG Trash

И эту одну луну минуснули 2 человека, даже один по сути, причём не особо напрягаясь. Что касается теорий игроков то встречал там очень даже стройные теории которые вполне можно вписать в конву DLC, поэтому если EA захотят то всё там можно придумать и додумать как надо, вопрос лишь только желании, а оно жиждеться на продажах, а они видимо жирных боссов не очень устраивают, иначе бы и студию не распускали да и ремейки бодрее пилили. И да, ничего не мешает сделать ремейк 3 части и изменённую концовку, а затем запилить новую часть, однако всё упирается в реальность и интереса к серии от EA мы не видим, о чём и новость. P.S Психическое воздействие от лун никто не отменял, наркотрипы Айзек ловил регулярно, так шо... Да и про все частоты это натяжка совы на глобус, к тому же человечество это не только Земля или Луна в той вселенной. В общем слишком много Если. ИМХО

1
V1rgin

Как-то я пропустил эту игру в свое время, пробовал тогда, не заинтересовала.
Но в прошлом месяце по скидке взял Remake версию, сыграл и втянулся, при чем настолько что теперь не против поиграть и мечтаю о Remake версиях второй и третьей части хотя бы, не говоря уже о каких-то продолжениях. В общем зафанател так же, как и от Remake версий резиков 2/3.

EA бы время от времени слушать фанатов игр для которых они когда-то издавались, но увы, они пошли ко дну и там встретились с юбиками и никак теперь не могут выбраться со дна, потому что не слышат фанатов!

2
Shock Burst

Ну так DS продавалась так себе, поэтому и отказались от этой игры. Ремейк тоже так себе продался, так что продолжений к сожалению не будет

0
Виктор Орловский Shock Burst

Вроде бы ЕА опровергали отмену ремейка второй части, думаю родят. Надеюсь.

1
AlexMort

Ситуация мне напоминает как с Days Gone, только хуже и дольше, ибо у Dead Space явно фан-база шире да и номерных частей больше!

1
Мистер Дим безликий

Dead Space + Лучший представитель своего жанра ! 4 части мало, надо еще 5,6 !!! Грустно все(

1
OPen man

а я вот больше бы хотел новую дантес инферно. такую же жесткую как и оригинал. .

0
211186

Ремастер офигенный был, с удовольствием перепрошел

0
SOLUS5678

Лучше бы парням дали денег на 4 часть а не на вейлгард.

0
Andreiad

EA контора, ну вы поняли.

0
Fenharell

Еа контора долбо*бов. Сперва ставят палки в колеса разрабам и сливают студии, а потом сидят у разбитого корыта. Дэбилы

0
Jarvis666

Мр*зи из EA заинтересованы только в ЛГБТ+, потому что они больные. По их вине ещё умерла Alice Madness Return Asylum. Такое конечно не прощается.

0
ImUndecovahBruh

Как не посмотришь новости - так походу всех все зае**ало. Все просто хотят чтоб деньги с неба падали. Без нормальных игр. Это типо как платить Юбисофт, потому что они Юбисофт. Это стёб, но все студии гиганты гниют каждый последующий год. Во че играть вообще.

0
Игорь Маленик

ЕА просто контора звиздарастов, вот в чем причина то тряски)

0
erba05

ребят а dead space remaster ещё не взломана?

0
Lex-one

Нет

0
вовец

сделайте изометрию дед спейс с пошаговой боёвкой, очень интерактивным окружением и патронов прям в обрез. атмосфера игр "стазис"

0
AndralStormborn

а ты знаешь толк в извращениях

0
AlluringJake

Ну если сами не хотят то почему бы им не продать франшизу тем кто захочет создать ДС4.

0
ПРИЗ

не надо было консольное гоBно выпускать, аля 3 часть.

0
Go_Ra

---Мы предлагали сделать продолжение, но EA не заинтересована в этом": ветераны Visceral хотели бы вернуть Dead Space---

Требуем Remake Dead Space 2-3 ... Dead Space ... Dead Space ... Dead Space ...Dead Space ... -)))

0
SamoGon170

А чё без ЕА уже игры не получается делать? Притом что из под их крыла они выходят мягко говоря говёными.

0
Пользователь ВКонтакте

«…издатели неохотно дают шанс новым или рисковым проектам.»
Он же, надеюсь, с сарказмом это сказал?
Какой же бред в индустрии творится // Дмитрий Антонов

-1
DeBrayne

Ну так оно и есть, вспомнишь хоть пару проектов от крупных издателей, которые оказались успешными? В основном, то что выходило, это крайне стандартные игры без новых идей и экспериментов и то не смогли заинтересовать. Поэтому сейчас крупные издатели предпочитают работать над популярными франшизами, чтобы, как минимум, на имени получить больше продаж

0
sapov DeBrayne

А кодзимы игра? Новаторство огого какое

0
Беккер5443

Да пусть разрабы Denuvo уберут и вот тогда пусть что хотят то и делают.

-1
GraF68ru

Ага, серия, которая выходила и стабильно проваливалась в продажах, а Скофилд, раньше прикрывавшийся еа за дед спейс 3, в итоге обделался и со своим протоколом, который там же, не продался нифига, и тоже во всем обвинил издателя. Так что прекрасно понимаю еа почему они их послали лесом.

-1
JEKABRAZZ

А разве серия проваливалась в продажах? Знаю только то что цифры ЕА не устроили. Эта контора может и относительно прибыльные проекты закрывать.

1
GraF68ru JEKABRAZZ

окей, тройка провалилась, цифр не назвали, ремейк провалился, цифр не назвали.

1
JEKABRAZZ GraF68ru

3я вроде как да, но вот ремейк вряд ли, на него явно не особо много денег потратили. Игрой занималась небольшая команда, многие модели окружения и геометрия взяты прямиком из оригинала. Скорей всего ЕА хотели повторить успех серии RE, но не достигли таких же продаж.

0
GraF68ru JEKABRAZZ

Они настолько бомбанули с продаж, что полностью перекинули команду сразу же на другие проекты и тут же закрыли всю поддержку игры, в итоге на пк это так и осталось статтерящим куском кода.

0
JEKABRAZZ GraF68ru

Никто там не бомбил, вот отрывок из статьи:

Джефф Грабб, инсайдер, сообщил, что продажи ремейка Dead Space оказались неудовлетворительными по меркам Electronic Arts. Как следствие, компания отменила задуманный Motive Studio ремейк Dead Space 2.
Эти откровения заметно удивили геймерское сообщество — многие ожидаемо начали осуждать EA. Чуть позже корпорация выпустила опровержение, а её представитель заявил, что слова журналиста «не имеют под собой никаких оснований».
В итоге прояснил ситуацию, как это часто бывает, Джейсон Шрейер. Корреспондент Bloomberg опубликовал материал, из которого следует, что у Motive не было чётких планов на серию. Она предлагала издателю различные идеи, среди которых был и ремейк Dead Space 2. Однако гораздо больше разработчики хотели взяться за Dead Space 4. Ни одно из предложений так и не пошло в производство.
Шрейер также подозревает, что Грабб просто ошибся. Он подумал, что кодовое название нового проекта (который не имел никакого отношения к хоррор-сериалу и использовался для разных тайтлов команды) подразумевало именно переосмысление второй части научно-фантастического ужастика.

Я кстати, много слышал о жестких статтерах, хз, вообще ничего подобного не было.

1
Punisher1

Сами франшизу убили растянули 3ку на 5 лишних часов напихали кучу микроплатежей кооп ненужный добавили игровой движок вобще не улучшили и теперь они незаитересованы. Бабла служить хотели в итоге в лужу упали. Ворочают милионами на этом футболе бесконечном 🤣🤣🤣 рисковать они боятся. Ремейк одобрили выпустили и тут им мало ловэ ненасытному андройду Уилсону.

-1
DetroyT[RU]

ЕА - кладбище игр. Желаю тварям скорейшего разорения.

-1
Trezvopoy

Чего злой такой? Возврат средств не прошёл?

0
Виктор Кашпур

согласен полностью. убили множество крутых игр и франшиз. чего только стоит ДС и Крайзис, мои любимые

0
ZER0 T0LERANCE

Так продолжили уже в 3й части, да так что похоронили франшизу.

-1
Виктор Орловский

Всё неудачное в 3 части судя по всем как раз было введено под давлением ЕА, а так сюжетно это тот же Дедспейс, интересно, драматично, раскрываются персонажи, все дела. Плюс с DLC обосрались но опять же скорее всего из-за EA... В общем как минимум нужны конечно ремейки все 3 частей и желательно новая часть но есть сомнения в клоунах из EA которые славятся своими "умными" решениями.

3
Emperor77

Они уже во 2й части взяли курс не туда. Все эти лихие перестрелки с людьми были лишними. Ну, а в 3й части мы получили бодрый боевичок, а не ужастик.

-1
nikvik jm

Ну конечно не боевых пропусков,бесконечной косметики и прочей ереси не впихнуть.

-1
MunchkiN 616

если подумать как то можно чтонибудь придумать. типа скинчиков для костюма всяких, новые шушки чтоб с амолета сбрасвали. врагов врагов набегали чтобы там испытания всякие, ранги, для этого хороший лутец донатный. и коооп на мнесколько игров типа фортнайта чтобы игроки против толпы и игроки сами за себя домики строят. некроморфы на землю приехали.

0
Андрей Волков 124

если первый дед спайс ремейк стал больше и интереснее то какой будет 3ий это думаю ветераны деда спайса подержат в том что нужно все 3 части сделать как первую!!

-1
Mikhail37RUS

С Айзеком трансгендером

-2
Clarke50

ты транс?

-1
Gridon

правильно сделала, что послала их. Сейчас не 2008, чтобы всякий трешак хавать

Скофилд со своей командой уже показали, на что способны. Их идеи, наверное, такие же оригинальные, как и сюжеты в последних марвеловских фильмах. Пусть идут на пенсию или пилят инди шлак для нищих.

-2
Andrey Wealson

Вообще ДС пройти без чита на бессмертие просто нереально. Даже на лёгком уровне там столько врагов...

Но сам сюжет всё равно интересный и можно было бы снять хорошее продолжение.

-3
KillMeSylarS

Такой слабостью от тебя несет, сразу видно, что ты ЛС

1
Tiger Goose
пройти без чита на бессмертие просто нереально. Даже на лёгком уровне

Куда деньги на лечение скидывать?

-1
Farisey KillMeSylarS

Может у него 1 рука?

-1
Emperor77 Farisey

Люди ногами Дарк Соулс и Бладборн проходят.

0
Виктор Кашпур

первый раз её прошёл часов за 12 и правда было сложновато даже на легком уровне. прохожу всю трилогию стабильно раз в год. последний раз первую ДС пробежал за 5 с лишним часов на максимальном уровне сложности

0
Stas776

Глядя на "успех" последней игры Скотфилда, я бы тоже наотрез отказался доверять ему хоть что-то во вселенной Деда пробела

-4
Уральский чекист

The Callisto Protocol, получилась хорошей игрой, да не без проблем, но игра хорошая! Позорный издатель крафтон, не дал им доделать нормально игру, так что все вопросы, к этому недоиздательству!

9
Stas776 Уральский чекист

Она относительно хорошая, как просто хоррор с никакущим сюжетом (который ушёл в пустоту) за максимум 1500 рублей (но первоначальная турецкая цена в 400 рублей ей куда больше подходит)

Но, учитывая то, как игрой хвалился Скотфилд и как он пытается пародировать Деда - она ужасна

-2
Dark1994 Уральский чекист

Что в ней хорошего кроме графона? Абсолютнл все сделано хуже чем в дед спейсе. И проходится за 6 часов.

0
Lazy Mutton Уральский чекист

Да-да, издательство, конечно, во всём виновато, а не бедные разработчики:)

1
Stas776 Dark1994

Как раз короткая продолжительность это огромный плюс Каллисто

1
bohdan2015

The Callisto Protocol наследник? В чём, в графе и катсценах? К сожалению как сюжет, так и дизайн локаций/общий геймплей дубина полная:((( С головоломками, фичами из Dead Space нельзя сравнить)

Да они даже норм кооп для Dead Space 3 не могут оставить, я не знаю как его точно подключить для игры с другом, как и другие, столько способов, но всё просто напрочь в ж.

-8