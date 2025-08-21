Постеры в туалетах и календарь за $4000: Глен Скофилд о сложностях на пути к созданию первой Dead Space

Глен Скофилд, отец серии Dead Space, дал интересное интервью изданию The Game Business, в котором рассказал о трудностях, с которыми ему и его команде пришлось столкнуться, чтобы запустить в производство первую часть серии.

И хотя студия Visceral Games, создавшая первую часть Dead Space, была частью Electronic Arts, ей пришлось изо всех сил бороться за внимание руководителей, в том числе и издателя, чувствуя себя скорее инди-командой, чем AAA-студией.

Только для того, чтобы получить одобрение на разработку, разработчикам пришлось проявить настойчивость и изобретательность. Как вспоминает Скофилд, он создал специальный календарь с концепт-артами Dead Space и раздал его верхушке в EA. Это стоило ему более $4 тысяч, которые он выложил из собственного кармана, и в процессе взбесила менеджеров, через головы которых он таким образом связывался с начальством. Но оно того стоило, так как о проекте узнали те, кто находится на самом верху структуры издательства. Остальные члены Visceral Games использовали другие методы. Например: они узнавали о местах встреч руководства EA и размещали в туалетах постеры с изображением Dead Space.

По словам Скофилда, в таких компаниях, как Electronic Arts, внутренние команды всегда должны жестко конкурировать друг с другом за средства, так как издатели хотят получить максимальную отдачу от инвестиций.

Это не изменилось даже тогда, когда Dead Space уже находился в производстве. Люди, ответственные за оценку перспективности проекта, сравнили Mirror’s Edge с Dead Space. Первый проект получил от них оценку 90, а второй — всего 72. Как следствие, Mirror’s Edge выделили маркетинговый бюджет, превышавший весь производственный бюджет Dead Space (по слухам, около $12-14 млн).

Как бы то ни было, первая часть Dead Space оказалась весьма успешной, и для Dead Space 2 разработчики получили гораздо больше средств на реализацию своей идеи. Впрочем, «золотая эра» для бренда уже осталась в прошлом. Из-за неудовлетворительных продаж Dead Space 3 серию отложили в долгий ящик. Несколько лет назад EA вернулась к серии, и мы получили ремейк первой части, но и он не оправдал надежд издателя, и в настоящее время у франшизы, похоже, нет будущего.