Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 169 оценок

Постеры в туалетах и календарь за $4000: Глен Скофилд о сложностях на пути к созданию первой Dead Space

Глен Скофилд, отец серии Dead Space, дал интересное интервью изданию The Game Business, в котором рассказал о трудностях, с которыми ему и его команде пришлось столкнуться, чтобы запустить в производство первую часть серии.

И хотя студия Visceral Games, создавшая первую часть Dead Space, была частью Electronic Arts, ей пришлось изо всех сил бороться за внимание руководителей, в том числе и издателя, чувствуя себя скорее инди-командой, чем AAA-студией.

Только для того, чтобы получить одобрение на разработку, разработчикам пришлось проявить настойчивость и изобретательность. Как вспоминает Скофилд, он создал специальный календарь с концепт-артами Dead Space и раздал его верхушке в EA. Это стоило ему более $4 тысяч, которые он выложил из собственного кармана, и в процессе взбесила менеджеров, через головы которых он таким образом связывался с начальством. Но оно того стоило, так как о проекте узнали те, кто находится на самом верху структуры издательства. Остальные члены Visceral Games использовали другие методы. Например: они узнавали о местах встреч руководства EA и размещали в туалетах постеры с изображением Dead Space.

По словам Скофилда, в таких компаниях, как Electronic Arts, внутренние команды всегда должны жестко конкурировать друг с другом за средства, так как издатели хотят получить максимальную отдачу от инвестиций.

Это не изменилось даже тогда, когда Dead Space уже находился в производстве. Люди, ответственные за оценку перспективности проекта, сравнили Mirror’s Edge с Dead Space. Первый проект получил от них оценку 90, а второй — всего 72. Как следствие, Mirror’s Edge выделили маркетинговый бюджет, превышавший весь производственный бюджет Dead Space (по слухам, около $12-14 млн).

Как бы то ни было, первая часть Dead Space оказалась весьма успешной, и для Dead Space 2 разработчики получили гораздо больше средств на реализацию своей идеи. Впрочем, «золотая эра» для бренда уже осталась в прошлом. Из-за неудовлетворительных продаж Dead Space 3 серию отложили в долгий ящик. Несколько лет назад EA вернулась к серии, и мы получили ремейк первой части, но и он не оправдал надежд издателя, и в настоящее время у франшизы, похоже, нет будущего.

Комментарии: 20
Пользователь ВКонтакте

Лучшая часть серии👍 и ремейк тоже годный😎 // Василий Горский

Беккер5443

С денуво ремейк и годный ха.

ka27

В ремейке кааак-раз добавили туалеты для всех гeндeрoв(мутантов :) и девиц изуродовали

kolinmah ka27

А у третьего пола какой орган между ног?)

Grinch93rus

Спасибо за хорошую игру 👍

QuaveryAldora

Когда вышла первая часть, она очень отличалась, тема космоса и все такое очень цепляла. Графика была достойная, для того времени. Как говорится, игра вышла в нужное время и поэтому выстрелила.

OakSorcerer

Высерал геймс, название топ!

Madiark

Есть еще видео прототипа для первого бокса

Пользователь ВКонтакте

В своё время игра была культовой. Год назад решил переиграть и понял, что её время ушло. // Nice Intel