Появился новый взломщик Denuvo: 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка Dead Space

Сегодня ночью пользователь 0xZe0n, который известен по доработке взломов Denuvo для их работы с Windows 11 24H2, неожиданно выпустил бета-версию собственного взлома ремейка Dead Space.
По словам 0xZe0n, Denuvo в этой игре делает многочисленные запутанные проверки железа: ему пришлось исправить свыше 3000 проверок, которые в противном случае приводили к вылетам. И похоже, что это ещё не предел. Судя по первым отзывам, у ряда пользователей взлом работает отлично, а у некоторых - игра не запускается. По всей видимости потребуются дальнейшие доработки взлома, которые займут ещё какое-то время.
На данный момент 0xZe0n не сообщил планирует ли он взламывать другие игры с защитой Denuvo после Dead Space.
А вот этот взломщик походу знает толк в хороших играх, хоть и пройденная старющая игра. А не этот клоун Войс со своими Про Эволюшен Соккер 2002 или Соник 1998.
а он взломал уже самый мемный ефутбал 2022 ?
Он только сегодня взломал Фифу 22.
Да не уже ли, есть же умники которые попытаюсь эту тупую игру взломать 🫨
Забавно от тебя это услышать)
забавно что один хоть додумался попытать удачу.
"Неужели" это одно слово, не надо дробить его на три части, не тупой ты наш писатель)
В стиме стоила недавно пять копеек
и чё ? ну есть у меня в стиме она , но хотелось бы без всяких инет прокладок
Надо чтоб без инета игра шла
это да, но бичи протухшие будут сидеть и ждать очередного корявого взлома
Ожидаем стабильные версии взлома.
эта игра 100 раз со скидками продавалась, в чём проблема купить и не париться?
Игра не продается в России, также нет официальной локализации, поэтому только torrent edition
есть куча способов и у вас купить ключ и просто его активировать в стиме
Взлом конечно хорошо только поздно игру отдают сейчас со скидкой 85 проц около 500р за deluxe edition
500р за игру 2007 года - типо нормально? И про ремейк не надо петушиться, минусы запросто плюсы перевешивать могут.
И учитывая, что раньше она стоила в 5 раз меньше. И учитывая, что ЕА запретили русским игры покупать, потому МНЕ какими-то левыми способами-обходами нести деньги этим псам - слишком впадлу.
Активашку взял бы за 20 рублей и не парился.
Нищеброды у которых нет 400р на лицуху ликуют, не прошло и 3х лет)
Истинно так.Даже по скидке жлобятся взять.Жадные до одури дураки).
Скудоумие натуральное, это ты нищий умом, ты что в коммунизме живешь что-ли, выбор должен быть, мне вот не охота покупать ремейк у меня оригинал есть,
Жадные до одури тут как раз те, кто ставит на свои игры денуву. Ведь даже на примере этой новости очевидно, что люди кто не покупает сингл игры, не купят их ни при каких раскладах и поиграют только в торрент, если такой появится.
Да эту игру можно было по скидке уже раз 10 взять и пройти 100 раз.Внезапно тут много комментариев от адекватных людей,которые прямо говорят,что пиратство с денувой это идиотизм.Прям таки приятно становится читать таких людей,где преобладает здравомыслие,которые пишут,что нищеброды даже по скидке эту игру не хотят купить и зачем-то годами упорно продолжают ждать взлома.Я таких терпилами называю).Да ещё и неимоверно тупыми,раз они не понимаю,по какому принципу пиратам позволяют ломать игры и что они на наивных дурачках ещё и бабки рубят с донатов.Народ стал тупым и жадным до безобразия.Хотя может он иным никогда и не был.Хз.
Сударь вы что то не то съели это была не сгущенка
народ тупой и жадный говоришь, ну по себе не судят. Здравомыслие? сам из категорий, который считает, что бедный значит тупой,не у всех есть время, деньги, возможность, кому надо тот купит. Донаты это пожертвования за работу, а не покупка взлома.
Чел,игра стоит 500 рублей.Вы рили конченные или да?У вас зарплата 5 тысяч в месяц или что?Что за ахинею вы тут пытаетесь вечно прогнать?Уже даже не смешно.
Ждем от Войса плаксивой терады в духе" нельзя выпускать нестабильные взломы"как это было в духе взломов с гипервизором 🥲
Что нестабильные взломы,что не стабильные игры это нехорошо-зачем вы это поддерживаете.
)
Так это и есть нестабильные и корявый взлом. На интелах не идет и даже у амдешников идет только у половины.
Ну наконец хоть что-то стоящее взломать хотят, а не всякое дерьмицо, никому и даром ненужное)
Да-да вот ща взломаю.Чуть-чуть ещё потерпи годика 2 и взломают).
Наконец-то! Под КАЖДЫМ постом про денуво находятся нытики: "когда уже взломают Dead Space". Адекватные люди давно купили, ещё и русик накинули и прошли с удовольствием. Лично уже дважды прошёл с разными озвучками, шикарный ремейк.
Если что, я даже не осуждаю - кто то покупает, кто то пиратит, просто в некоторых случаях уже доходит до абсурда.
Тут взлом очень фиговый пока.
Всё современное пиратство это абсурд.Ждать взлом игры более 3-5 лет вместого того,чтобы просто купить её на распродаже спустя полгода это уже даже не абсурд,а клиника.