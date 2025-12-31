ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 368 оценок

Появился новый взломщик Denuvo: 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка Dead Space

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью пользователь 0xZe0n, который известен по доработке взломов Denuvo для их работы с Windows 11 24H2, неожиданно выпустил бета-версию собственного взлома ремейка Dead Space.

Два энтузиаста починили десятки взломов Denuvo для Windows 11 24H2

По словам 0xZe0n, Denuvo в этой игре делает многочисленные запутанные проверки железа: ему пришлось исправить свыше 3000 проверок, которые в противном случае приводили к вылетам. И похоже, что это ещё не предел. Судя по первым отзывам, у ряда пользователей взлом работает отлично, а у некоторых - игра не запускается. По всей видимости потребуются дальнейшие доработки взлома, которые займут ещё какое-то время.

На данный момент 0xZe0n не сообщил планирует ли он взламывать другие игры с защитой Denuvo после Dead Space.

101
140
Комментарии:  140
Ваш комментарий
Александр Гоголев

А вот этот взломщик походу знает толк в хороших играх, хоть и пройденная старющая игра. А не этот клоун Войс со своими Про Эволюшен Соккер 2002 или Соник 1998.

54
HoganHog
16
MNM 777

а он взломал уже самый мемный ефутбал 2022 ?

6
Эдмон Дантес MNM 777

Он только сегодня взломал Фифу 22.

4
Беккер5443

Да не уже ли, есть же умники которые попытаюсь эту тупую игру взломать 🫨

27
CT3H

Забавно от тебя это услышать)

4
Беккер5443 CT3H

забавно что один хоть додумался попытать удачу.

3
PhantomTahm

"Неужели" это одно слово, не надо дробить его на три части, не тупой ты наш писатель)

Агушка

В стиме стоила недавно пять копеек

23
redisco

и чё ? ну есть у меня в стиме она , но хотелось бы без всяких инет прокладок

21
Беккер5443

Надо чтоб без инета игра шла

13
Палыч Роков

это да, но бичи протухшие будут сидеть и ждать очередного корявого взлома

26
Sofia Moretti

Ожидаем стабильные версии взлома.

22
Палыч Роков

эта игра 100 раз со скидками продавалась, в чём проблема купить и не париться?

15
unknoun Палыч Роков

Игра не продается в России, также нет официальной локализации, поэтому только torrent edition

11
Палыч Роков unknoun

есть куча способов и у вас купить ключ и просто его активировать в стиме

13
Punisher1

Взлом конечно хорошо только поздно игру отдают сейчас со скидкой 85 проц около 500р за deluxe edition

19
ratte88

500р за игру 2007 года - типо нормально? И про ремейк не надо петушиться, минусы запросто плюсы перевешивать могут.
И учитывая, что раньше она стоила в 5 раз меньше. И учитывая, что ЕА запретили русским игры покупать, потому МНЕ какими-то левыми способами-обходами нести деньги этим псам - слишком впадлу.

12
VIGITAL ART ratte88

Активашку взял бы за 20 рублей и не парился.

7
Dark1994

Нищеброды у которых нет 400р на лицуху ликуют, не прошло и 3х лет)

15
Babadzaki-San

Истинно так.Даже по скидке жлобятся взять.Жадные до одури дураки).

14
Rama0512

Скудоумие натуральное, это ты нищий умом, ты что в коммунизме живешь что-ли, выбор должен быть, мне вот не охота покупать ремейк у меня оригинал есть,

Сережаа Babadzaki-San
Истинно так.Даже по скидке жлобятся взять.Жадные до одури дураки).

Жадные до одури тут как раз те, кто ставит на свои игры денуву. Ведь даже на примере этой новости очевидно, что люди кто не покупает сингл игры, не купят их ни при каких раскладах и поиграют только в торрент, если такой появится.

Babadzaki-San

Да эту игру можно было по скидке уже раз 10 взять и пройти 100 раз.Внезапно тут много комментариев от адекватных людей,которые прямо говорят,что пиратство с денувой это идиотизм.Прям таки приятно становится читать таких людей,где преобладает здравомыслие,которые пишут,что нищеброды даже по скидке эту игру не хотят купить и зачем-то годами упорно продолжают ждать взлома.Я таких терпилами называю).Да ещё и неимоверно тупыми,раз они не понимаю,по какому принципу пиратам позволяют ломать игры и что они на наивных дурачках ещё и бабки рубят с донатов.Народ стал тупым и жадным до безобразия.Хотя может он иным никогда и не был.Хз.

15
Leshugan

Сударь вы что то не то съели это была не сгущенка

11
Dinozavrus

народ тупой и жадный говоришь, ну по себе не судят. Здравомыслие? сам из категорий, который считает, что бедный значит тупой,не у всех есть время, деньги, возможность, кому надо тот купит. Донаты это пожертвования за работу, а не покупка взлома.

4
Babadzaki-San Dinozavrus

Чел,игра стоит 500 рублей.Вы рили конченные или да?У вас зарплата 5 тысяч в месяц или что?Что за ахинею вы тут пытаетесь вечно прогнать?Уже даже не смешно.

7
VIGITAL ART

Ждем от Войса плаксивой терады в духе" нельзя выпускать нестабильные взломы"как это было в духе взломов с гипервизором 🥲

13
Власов ОЛЕГ

Что нестабильные взломы,что не стабильные игры это нехорошо-зачем вы это поддерживаете.

9
MNM 777

)

14
Джек Хорнс

Так это и есть нестабильные и корявый взлом. На интелах не идет и даже у амдешников идет только у половины.

hamshut

Ну наконец хоть что-то стоящее взломать хотят, а не всякое дерьмицо, никому и даром ненужное)

11
Babadzaki-San

Да-да вот ща взломаю.Чуть-чуть ещё потерпи годика 2 и взломают).

4
jarahna

Наконец-то! Под КАЖДЫМ постом про денуво находятся нытики: "когда уже взломают Dead Space". Адекватные люди давно купили, ещё и русик накинули и прошли с удовольствием. Лично уже дважды прошёл с разными озвучками, шикарный ремейк.

Если что, я даже не осуждаю - кто то покупает, кто то пиратит, просто в некоторых случаях уже доходит до абсурда.

9
Джек Хорнс

Тут взлом очень фиговый пока.

1
Babadzaki-San

Всё современное пиратство это абсурд.Ждать взлом игры более 3-5 лет вместого того,чтобы просто купить её на распродаже спустя полгода это уже даже не абсурд,а клиника.

8
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ