Появился новый взломщик Denuvo: 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка Dead Space

Сегодня ночью пользователь 0xZe0n, который известен по доработке взломов Denuvo для их работы с Windows 11 24H2, неожиданно выпустил бета-версию собственного взлома ремейка Dead Space.

По словам 0xZe0n, Denuvo в этой игре делает многочисленные запутанные проверки железа: ему пришлось исправить свыше 3000 проверок, которые в противном случае приводили к вылетам. И похоже, что это ещё не предел. Судя по первым отзывам, у ряда пользователей взлом работает отлично, а у некоторых - игра не запускается. По всей видимости потребуются дальнейшие доработки взлома, которые займут ещё какое-то время.

На данный момент 0xZe0n не сообщил планирует ли он взламывать другие игры с защитой Denuvo после Dead Space.