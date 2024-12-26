Просчитались, но где? EA урезала маркетинг оригинальной Dead Space посчитав, что игра получит низкие оценки

У творческого директора оригинальной Dead Space Брэта Роббинса состоялось интервью, в котором он поделился интересными подробностями касательно разработки игры.
По его словам, в своё время EA решила сократить маркетинговый бюджет хоррора, перенаправив финансовые средства в сторону продвижения Mirror's Edge, поскольку издатель посчитал, что Dead Space получит на Metacritic всего лишь около 70 баллов - к такому выводу они пришли после плохих предварительных обзоров и прогнозов аналитиков. Зато Mirror's Edge пророчили около 90 баллов. В реальности всё оказалось почти наоборот: Dead Space получила 89 баллов, а Mirror's Edge - 79 баллов.
Тем не менее, Роббинс считает, что на самом деле от этого Dead Space даже выиграла, поскольку после успеха игры разработчики смогли заявить издателю, что игра настолько хороша, что ей даже не потребовался сильный маркетинг. В итоге EA одобрила создание еще двух частей во франшизе. Так же немалый успех оказали и сами игроки, устроив в сети сарафанное радио, начав распространять информацию о том, каким качественным получился хоррор.
Не хило просчитались. Оригинал был без denuvo. А ремейк с Denuvo капец.
"Жадность фраера губит"
И где связь ? Оригинал в каком году вообще вышел?
Эх римейкушка второй части, где же ты??) Первая часть уже до дыр затерта, на Ишимуре столько некроморфов не осталось, гуляю как у себя дома можно сказать - в тапочках и махровом халате)
Они походу реально на приколе сидят, выделяя очевидным провалам ещё с момента анонса баслосновные бабки, и как обычно жиденько обсираются, но как дело доходит до нормальных игр - ну это точно не продастся, успеха не будет, геймерам же никогда не нравились нормальные игры, они всегда обожали диалоги шизоидов с рогами про местоимения.
Прям классика ЕА.
Ну, в отделе маркетинга еа разумисты:
Реклама ремейка легенды с кучей хвалебных отзывов? Неее
Реклама игры с откровенно клишированной повесткой на фоне провальных игр с повесткой??? Ммм нямка
Зато к третьей части один маркетинг и остался.
До сих пор считаю третью часть одним из наиболее сильных разочарований из всего, во что я играл. Уж очень я люблю первую и вторую...
значит мало во что играл, чёткая игра вообще то
Для кооператива тоже была шик. Только из-за лаунчера в кооперативе больше не запустишь.
В плане, даже если через стим купишь?