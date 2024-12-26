Просчитались, но где? EA урезала маркетинг оригинальной Dead Space посчитав, что игра получит низкие оценки

У творческого директора оригинальной Dead Space Брэта Роббинса состоялось интервью, в котором он поделился интересными подробностями касательно разработки игры.

По его словам, в своё время EA решила сократить маркетинговый бюджет хоррора, перенаправив финансовые средства в сторону продвижения Mirror's Edge, поскольку издатель посчитал, что Dead Space получит на Metacritic всего лишь около 70 баллов - к такому выводу они пришли после плохих предварительных обзоров и прогнозов аналитиков. Зато Mirror's Edge пророчили около 90 баллов. В реальности всё оказалось почти наоборот: Dead Space получила 89 баллов, а Mirror's Edge - 79 баллов.

Тем не менее, Роббинс считает, что на самом деле от этого Dead Space даже выиграла, поскольку после успеха игры разработчики смогли заявить издателю, что игра настолько хороша, что ей даже не потребовался сильный маркетинг. В итоге EA одобрила создание еще двух частей во франшизе. Так же немалый успех оказали и сами игроки, устроив в сети сарафанное радио, начав распространять информацию о том, каким качественным получился хоррор.