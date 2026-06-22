Ремейк культовой Dead Space впервые получил скидку 90% в Steam

Культовый ремейк хоррор-игры Dead Space Remake, разработанный студией Motive и изданный Electronic Arts, впервые получил максимальную скидку 90% в Steam в рамках ограниченной по времени распродажи.

Согласно данным страницы игры в Steam, стандартное и Delux издания проекта сейчас предлагаются со скидкой 90%, что снижает его стоимость до исторически минимального уровня для цифрового магазина Valve.

Ранее ремейк уже участвовал в сезонных акциях и получал скидки до 85%, однако текущая распродажа стала первой, в рамках которой игра достигла отметки в 90% снижения цены — максимального уровня для проекта с момента выхода.

Dead Space Remake, вышедший в 2023 году, представляет собой полностью переработанную версию оригинальной игры 2008 года с улучшенной графикой, переработанным звуком и обновлёнными механиками при сохранении оригинальной сюжетной основы.

На данный момент Electronic Arts не объявляла о планах по дальнейшему расширению франшизы Dead Space после ремейка, однако интерес к серии сохраняется на фоне регулярных крупных скидок и стабильных продаж в цифровых магазинах.

Аттракцион невиданной щедрости завершится 25 июня — в день старта летней распродажи Steam, где акция на игру, вероятно, может быть продлена или нет.