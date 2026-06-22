Ремейк культовой Dead Space впервые получил скидку 90% в Steam

Культовый ремейк хоррор-игры Dead Space Remake, разработанный студией Motive и изданный Electronic Arts, впервые получил максимальную скидку 90% в Steam в рамках ограниченной по времени распродажи.
Согласно данным страницы игры в Steam, стандартное и Delux издания проекта сейчас предлагаются со скидкой 90%, что снижает его стоимость до исторически минимального уровня для цифрового магазина Valve.
Ранее ремейк уже участвовал в сезонных акциях и получал скидки до 85%, однако текущая распродажа стала первой, в рамках которой игра достигла отметки в 90% снижения цены — максимального уровня для проекта с момента выхода.
Dead Space Remake, вышедший в 2023 году, представляет собой полностью переработанную версию оригинальной игры 2008 года с улучшенной графикой, переработанным звуком и обновлёнными механиками при сохранении оригинальной сюжетной основы.
На данный момент Electronic Arts не объявляла о планах по дальнейшему расширению франшизы Dead Space после ремейка, однако интерес к серии сохраняется на фоне регулярных крупных скидок и стабильных продаж в цифровых магазинах.
Аттракцион невиданной щедрости завершится 25 июня — в день старта летней распродажи Steam, где акция на игру, вероятно, может быть продлена или нет.
Играл с ру озвучкой, шикарный ремейк.
я так и не прошел игру изза микро фризов падение фпс и звук лагает в меню
Судя по всему, продажи на ПК крайне печальны и они поставили этот ценник, чтобы нарисовать хоть какие-то цифры.
На консолях скидки были от силы 60-75%.
Какая там цена? А то я из нигерии тут все заблочили сук...
Ну правильно, уже все прошли, взломали. По тестили, нашли кое какие баги, франшизу закрыли всё.