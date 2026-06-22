ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 601 оценка

Ремейк культовой Dead Space впервые получил скидку 90% в Steam

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Культовый ремейк хоррор-игры Dead Space Remake, разработанный студией Motive и изданный Electronic Arts, впервые получил максимальную скидку 90% в Steam в рамках ограниченной по времени распродажи.

Согласно данным страницы игры в Steam, стандартное и Delux издания проекта сейчас предлагаются со скидкой 90%, что снижает его стоимость до исторически минимального уровня для цифрового магазина Valve.

Ранее ремейк уже участвовал в сезонных акциях и получал скидки до 85%, однако текущая распродажа стала первой, в рамках которой игра достигла отметки в 90% снижения цены — максимального уровня для проекта с момента выхода.

Dead Space Remake, вышедший в 2023 году, представляет собой полностью переработанную версию оригинальной игры 2008 года с улучшенной графикой, переработанным звуком и обновлёнными механиками при сохранении оригинальной сюжетной основы.

На данный момент Electronic Arts не объявляла о планах по дальнейшему расширению франшизы Dead Space после ремейка, однако интерес к серии сохраняется на фоне регулярных крупных скидок и стабильных продаж в цифровых магазинах.

Аттракцион невиданной щедрости завершится 25 июня — в день старта летней распродажи Steam, где акция на игру, вероятно, может быть продлена или нет.

Раздачи и скидки 8
14
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Igor Udilov

Играл с ру озвучкой, шикарный ремейк.

6
ЛАГАРИУМ

я так и не прошел игру изза микро фризов падение фпс и звук лагает в меню

1
Retro_Gamer

Судя по всему, продажи на ПК крайне печальны и они поставили этот ценник, чтобы нарисовать хоть какие-то цифры.

На консолях скидки были от силы 60-75%.

1
Японка

Какая там цена? А то я из нигерии тут все заблочили сук...

1
Беккер5443

Ну правильно, уже все прошли, взломали. По тестили, нашли кое какие баги, франшизу закрыли всё.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ