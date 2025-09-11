Создатель культовой первой части Dead Space признался, что хотел бы сделать игру по вселенной "Чужого"

Dead Space во многом обязан своим существованием фильму Ридли Скотта «Чужой», который на десятилетия вперед задал эталон космического ужаса. Поэтому признание Гленна Скофилда, создателя оригинальной Dead Space и режиссёра The Callisto Protocol, выглядит вполне закономерным: разработчик заявил, что с радостью взялся бы за создание игры по такой культовой киносаге.

Скофилд признался, что настолько увлечён «Чужим», что в свободное время создаёт собственные вариации ксеноморфов в Midjourney. Однако он подчеркнул, что согласился бы работать над игрой только при условии полного творческого контроля:

Я должен быть владельцем креатива. Это не обсуждается. Иначе я не сделаю по-настоящему великую игру.

Несмотря на интерес к франшизе, будущее Скофилда в индустрии остаётся неопределённым. После коммерческого провала The Callisto Protocol он покинул пост главы студии Striking Distance, а позже признался, что его новая независимая идея, созданная вместе с дочерью Николь, не нашла финансирования. Сам разработчик не исключает, что уже никогда больше не встанет во главе крупного проекта, хотя признаётся:

Я скучаю по команде, хаосу и радости от создания игр для фанатов.

На фоне относительно недавнего выхода Aliens: Dark Descent, а также подготовки сиквела Alien: Isolation и нового сериала "Чужой: Земля", слова Скофилда звучат как напоминание о том, что во вселенной «Чужого» ещё остаётся огромный потенциал для игр — особенно в руках того, кто когда-то подарил миру один из главных хорроров XXI века.