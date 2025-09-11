Создатель культовой первой части Dead Space признался, что хотел бы сделать игру по вселенной "Чужого"

Dead Space во многом обязан своим существованием фильму Ридли Скотта «Чужой», который на десятилетия вперед задал эталон космического ужаса. Поэтому признание Гленна Скофилда, создателя оригинальной Dead Space и режиссёра The Callisto Protocol, выглядит вполне закономерным: разработчик заявил, что с радостью взялся бы за создание игры по такой культовой киносаге.
Скофилд признался, что настолько увлечён «Чужим», что в свободное время создаёт собственные вариации ксеноморфов в Midjourney. Однако он подчеркнул, что согласился бы работать над игрой только при условии полного творческого контроля:
Я должен быть владельцем креатива. Это не обсуждается. Иначе я не сделаю по-настоящему великую игру.
Несмотря на интерес к франшизе, будущее Скофилда в индустрии остаётся неопределённым. После коммерческого провала The Callisto Protocol он покинул пост главы студии Striking Distance, а позже признался, что его новая независимая идея, созданная вместе с дочерью Николь, не нашла финансирования. Сам разработчик не исключает, что уже никогда больше не встанет во главе крупного проекта, хотя признаётся:
Я скучаю по команде, хаосу и радости от создания игр для фанатов.
На фоне относительно недавнего выхода Aliens: Dark Descent, а также подготовки сиквела Alien: Isolation и нового сериала "Чужой: Земля", слова Скофилда звучат как напоминание о том, что во вселенной «Чужого» ещё остаётся огромный потенциал для игр — особенно в руках того, кто когда-то подарил миру один из главных хорроров XXI века.
Болтун этот Скофилд,а я жду только одну игру,по франшизе Чужого,это Alien: Isolation 2.
Ох уж эти гейм дизайнеры. Как будто пару миллионов человек и не знают, что за однотипная поделка вышла эта калипса.
О, это тот самый Куколдфилд, который сам у себя скопировал идею игры 2007 года и сделал гораздо хуже? 😂 Не удивительно, что после такого его отправили на пенсию.
Ну вы не совсем правы. "Dead Space" мне тоже больше нравится, но я бы не стал всё-таки утверждать, что "The Callisto Protocol" прям такая уж плохая игра.
Тебя забайтили. Этот клоун не в первый раз так делает
За Dead Space спасибо, все мечты о такой игре реализовали
Кроме ремейка
ему только за кофе бегать
Ea и Sega прикольно звучит.
Уже есть отличная игра про Чужика, называется Изолента. Других не нужно
2 игры .Изолента и Дарк дисент
Вторую игру знаю, но не играл в неё