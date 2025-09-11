ЧАТ ИГРЫ
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 203 оценки

Создатель культовой первой части Dead Space признался, что хотел бы сделать игру по вселенной "Чужого"

Gutsz Gutsz

Dead Space во многом обязан своим существованием фильму Ридли Скотта «Чужой», который на десятилетия вперед задал эталон космического ужаса. Поэтому признание Гленна Скофилда, создателя оригинальной Dead Space и режиссёра The Callisto Protocol, выглядит вполне закономерным: разработчик заявил, что с радостью взялся бы за создание игры по такой культовой киносаге.

Скофилд признался, что настолько увлечён «Чужим», что в свободное время создаёт собственные вариации ксеноморфов в Midjourney. Однако он подчеркнул, что согласился бы работать над игрой только при условии полного творческого контроля:

Я должен быть владельцем креатива. Это не обсуждается. Иначе я не сделаю по-настоящему великую игру.

Несмотря на интерес к франшизе, будущее Скофилда в индустрии остаётся неопределённым. После коммерческого провала The Callisto Protocol он покинул пост главы студии Striking Distance, а позже признался, что его новая независимая идея, созданная вместе с дочерью Николь, не нашла финансирования. Сам разработчик не исключает, что уже никогда больше не встанет во главе крупного проекта, хотя признаётся:

Я скучаю по команде, хаосу и радости от создания игр для фанатов.

На фоне относительно недавнего выхода Aliens: Dark Descent, а также подготовки сиквела Alien: Isolation и нового сериала "Чужой: Земля", слова Скофилда звучат как напоминание о том, что во вселенной «Чужого» ещё остаётся огромный потенциал для игр — особенно в руках того, кто когда-то подарил миру один из главных хорроров XXI века.

28
17
Комментарии: 17
MNM 777
8
Denn378

Болтун этот Скофилд,а я жду только одну игру,по франшизе Чужого,это Alien: Isolation 2.

6
opexdisturbed
Иначе я не сделаю по-настоящему великую игру.

Ох уж эти гейм дизайнеры. Как будто пару миллионов человек и не знают, что за однотипная поделка вышла эта калипса.

5
CAN I HABE PIZZA PLS

О, это тот самый Куколдфилд, который сам у себя скопировал идею игры 2007 года и сделал гораздо хуже? 😂 Не удивительно, что после такого его отправили на пенсию.

5
PICTURE ORGANIC

Ну вы не совсем правы. "Dead Space" мне тоже больше нравится, но я бы не стал всё-таки утверждать, что "The Callisto Protocol" прям такая уж плохая игра.

gamemodenpcs PICTURE ORGANIC

Тебя забайтили. Этот клоун не в первый раз так делает

Amsix

За Dead Space спасибо, все мечты о такой игре реализовали

4
Беккер5443

Кроме ремейка

1
DedNotDeath

ему только за кофе бегать

1
Serega-Rus
1
Shadowboxer
Dead Space во многом обязан своим существованием фильму Ридли Скотта «Чужой
1
Беккер5443

Ea и Sega прикольно звучит.

K0t Felix

Уже есть отличная игра про Чужика, называется Изолента. Других не нужно

VIGITAL ART

2 игры .Изолента и Дарк дисент

K0t Felix VIGITAL ART

Вторую игру знаю, но не играл в неё

