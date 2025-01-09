В сети появилось сравнение русских озвучек от GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space

Youtube-канал 4de опубликовал видеосравнение русских озвучек от студий GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space. Теперь пользователи смогут наглядно увидеть отличия в существующих озвучках и решить какая озвучка и голоса актеров им больше приходятся по душе.

Актерский состав озвучки от GamesVoice:

Спойлер

Илья Бледный — Айзек Кларк

Рамиля Искандер — Кендра Дэниелс

Анна Киселёва — Николь Бреннан

Пётр Гланц-Иващенко — Зак Хэммонд

Нона Виноградова — Система уведомлений USG "Ишимура"

Сергей Чихачёв — Доктор Кэллус Мёрсер

Андрей Вальц — Доктор Терренс Кайн

Евгения Лучникова — Доктор Элизабет Кросс

Андрей Бархударов — Капрал Эйден Чэнь

Юлия Яблонская — Капрал Хэйли Джонстон

Константин Карасик — Джейкоб Тэмпл

Геннадий Новиков — Капитан Бенджамин Матиас

Александр Новиков — Брэнт Харрис

Михаил Белякович — Система уведомлений USM "Вэлор"

Елена Соловьёва — Система уведомлений Колонии

Радик Мухаметзянов — Система уведомлений USG "Келлион"

Пётр Коврижных — Убитый в начале член экипажа

Иван Литвинов — Уайт

Виталий Кашеваров — Бенсон

Дмитрий Филимонов — Дэнверс

Артём Чернов — Даллас

Станислав Олейников — Коммандер Кадиган

Жанна Никонова — Член экипажа на мостике

Инна Королёва — Эйлин Фиск

Кристина Шерман — Эриел Руссо

Валерий Сторожик — Сержант Брэм Ньюман

Алексей Мясников — Старший офицер по коммуникациям Бэйли

Артём Затиев — Офицер Чик

Владислав Копп — Шахтёр (в аудиологе с Харрисом)

Мария Фортунатова — Шёпот члена экипажа USM "Вэлор"

Ксения Берелет — Шёпоты юнитологов

Дамир Валиев — Шёпоты юнитологов

Екатерина Гершкович — Шёпот шахтёра

Даниил Бледный — Шёпот врача

Сергей Пономарёв — Фоновые шёпоты

Сергей Хогарт — Фоновые шёпоты

Екатерина Вдовик — Фоновые шёпоты

Нина Малкина — Фоновые шёпоты

Наталья Грачёва — Умирающая сотрудница охраны

Александр Груздев — Отравленный учёный

Александр Яковлев — Убитый за стеклом учёный

Эдвард Бриони — Хендерсон

Ева Финкельштейн — Пациентка Мёрсера

Дмитрий Зубарев — Пациент Мёрсера

Мария Примпе — Член экипажа (в аудиологе с Чиком и Уайтом)

Дмитрий Бурдуков — Комментатор Z-Ball

Артём Клочнев — песня-пасхалка

Ольга Клочнева — песня-пасхалка

Актерский состав озвучки от R.G. MVO:

Спойлер

Айзек Кларк - Данил Щебланов

Кендра Дэниелс - Вероника Саркисова

Зак Хэммонд - Артур Иванов

Голос Ишимуры - Екатерина Дмитрова

Николь Бреннан – Светлана Шаклеина

Кэллус Мёрсер - Александр Новиков

Бенджамин Матиас - Сергей Чихачёв

Терренс Кайн - Станислав Концевич

А. Даллас - Иван Савоськин

Хейли Джонстон - Мария Фортунатова

Эйден Чен - Юрий Романов

Элизабет Кросс - Ирина Киреева

Брент Харрис - Константин Карасик

Джейкоб Темпл - Филипп Волошин

Голос Вэйлора - Денис Некрасов

Ариэль Руссо - Ольга Чаплыгина

Коммандер Кадиган - Иван Жарков

Сержант Брэм Ньюман - Михаил Белякович

Старший офицер Бэйли - Андрей Градов

Умирающий учёный из Гидропоники - Алексей Дик

Компьютер колонии - Марина Бакина

Бенсон - Андрей Мишутин

Шахтёр - Леонид Макаров

Уайт - Евгений Иванов

Чик - Виталий Кашеваров

Учёный за стеклом - Андрей Маслов

Погибший в начале член экипажа - Дмитрий Ермаков

Хендерсон - Денис Некрасов

Дэнверс - Дмитрий Рыбин

Эйлин Фиск - Юлия Самсонова

Голос Келлиона - Дмитрий Дробница

Комментатор Z-Ball - Дмитрий Зубарев

Пациенты Мёрсера - Олег Штигли, Галина Масайкина

Шёпоты юнитологов - Александр Петров, Рута Хэмвалл

Шёпоты на медицинской палубе - Пётр Слепцов

Шёпоты на Вэйлоре - Светлана Ермакова

Шёпоты на рудной палубе - Рина Чернышова

Тела юнитологов - Дмитрий Дробница, Регина Ройз, Олег Штигли, Галина Масайкина, Александр

Петров

Член экипажа у шлюза - Лидия Забелина

Член экипажа на мостике - Елена Лунина

Умирающая охранница в медотсеке - Регина Ройз

Неразборчивые фоновые шёпоты - Галина Беляева, Юрий Тишанинов, Анна Чинцова, Андрей

Мишутин, Наталия Максимова, Алексей Дик, Екатерина Дмитрова

Исчезающий силуэт - Олег Штигли

Скачать обе озвучки можно с нашего сайта: