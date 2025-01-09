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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 644 оценки

В сети появилось сравнение русских озвучек от GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space

AceTheKing
Новости

Youtube-канал 4de опубликовал видеосравнение русских озвучек от студий GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space. Теперь пользователи смогут наглядно увидеть отличия в существующих озвучках и решить какая озвучка и голоса актеров им больше приходятся по душе.

Актерский состав озвучки от GamesVoice:

Спойлер
  • Илья Бледный — Айзек Кларк
  • Рамиля Искандер — Кендра Дэниелс
  • Анна Киселёва — Николь Бреннан
  • Пётр Гланц-Иващенко — Зак Хэммонд
  • Нона Виноградова — Система уведомлений USG "Ишимура"
  • Сергей Чихачёв — Доктор Кэллус Мёрсер
  • Андрей Вальц — Доктор Терренс Кайн
  • Евгения Лучникова — Доктор Элизабет Кросс
  • Андрей Бархударов — Капрал Эйден Чэнь
  • Юлия Яблонская — Капрал Хэйли Джонстон
  • Константин Карасик — Джейкоб Тэмпл
  • Геннадий Новиков — Капитан Бенджамин Матиас
  • Александр Новиков — Брэнт Харрис
  • Михаил Белякович — Система уведомлений USM "Вэлор"
  • Елена Соловьёва — Система уведомлений Колонии
  • Радик Мухаметзянов — Система уведомлений USG "Келлион"
  • Пётр Коврижных — Убитый в начале член экипажа
  • Иван Литвинов — Уайт
  • Виталий Кашеваров — Бенсон
  • Дмитрий Филимонов — Дэнверс
  • Артём Чернов — Даллас
  • Станислав Олейников — Коммандер Кадиган
  • Жанна Никонова — Член экипажа на мостике
  • Инна Королёва — Эйлин Фиск
  • Кристина Шерман — Эриел Руссо
  • Валерий Сторожик — Сержант Брэм Ньюман
  • Алексей Мясников — Старший офицер по коммуникациям Бэйли
  • Артём Затиев — Офицер Чик
  • Владислав Копп — Шахтёр (в аудиологе с Харрисом)
  • Мария Фортунатова — Шёпот члена экипажа USM "Вэлор"
  • Ксения Берелет — Шёпоты юнитологов
  • Дамир Валиев — Шёпоты юнитологов
  • Екатерина Гершкович — Шёпот шахтёра
  • Даниил Бледный — Шёпот врача
  • Сергей Пономарёв — Фоновые шёпоты
  • Сергей Хогарт — Фоновые шёпоты
  • Екатерина Вдовик — Фоновые шёпоты
  • Нина Малкина — Фоновые шёпоты
  • Наталья Грачёва — Умирающая сотрудница охраны
  • Александр Груздев — Отравленный учёный
  • Александр Яковлев — Убитый за стеклом учёный
  • Эдвард Бриони — Хендерсон
  • Ева Финкельштейн — Пациентка Мёрсера
  • Дмитрий Зубарев — Пациент Мёрсера
  • Мария Примпе — Член экипажа (в аудиологе с Чиком и Уайтом)
  • Дмитрий Бурдуков — Комментатор Z-Ball
  • Артём Клочнев — песня-пасхалка
  • Ольга Клочнева — песня-пасхалка

Актерский состав озвучки от R.G. MVO:

Спойлер
  • Айзек Кларк - Данил Щебланов
  • Кендра Дэниелс - Вероника Саркисова
  • Зак Хэммонд - Артур Иванов
  • Голос Ишимуры - Екатерина Дмитрова
  • Николь Бреннан – Светлана Шаклеина
  • Кэллус Мёрсер - Александр Новиков
  • Бенджамин Матиас - Сергей Чихачёв
  • Терренс Кайн - Станислав Концевич
  • А. Даллас - Иван Савоськин
  • Хейли Джонстон - Мария Фортунатова
  • Эйден Чен - Юрий Романов
  • Элизабет Кросс - Ирина Киреева
  • Брент Харрис - Константин Карасик
  • Джейкоб Темпл - Филипп Волошин
  • Голос Вэйлора - Денис Некрасов
  • Ариэль Руссо - Ольга Чаплыгина
  • Коммандер Кадиган - Иван Жарков
  • Сержант Брэм Ньюман - Михаил Белякович
  • Старший офицер Бэйли - Андрей Градов
  • Умирающий учёный из Гидропоники - Алексей Дик
  • Компьютер колонии - Марина Бакина
  • Бенсон - Андрей Мишутин
  • Шахтёр - Леонид Макаров
  • Уайт - Евгений Иванов
  • Чик - Виталий Кашеваров
  • Учёный за стеклом - Андрей Маслов
  • Погибший в начале член экипажа - Дмитрий Ермаков
  • Хендерсон - Денис Некрасов
  • Дэнверс - Дмитрий Рыбин
  • Эйлин Фиск - Юлия Самсонова
  • Голос Келлиона - Дмитрий Дробница
  • Комментатор Z-Ball - Дмитрий Зубарев
  • Пациенты Мёрсера - Олег Штигли, Галина Масайкина
  • Шёпоты юнитологов - Александр Петров, Рута Хэмвалл
  • Шёпоты на медицинской палубе - Пётр Слепцов
  • Шёпоты на Вэйлоре - Светлана Ермакова
  • Шёпоты на рудной палубе - Рина Чернышова
  • Тела юнитологов - Дмитрий Дробница, Регина Ройз, Олег Штигли, Галина Масайкина, Александр
  • Петров
  • Член экипажа у шлюза - Лидия Забелина
  • Член экипажа на мостике - Елена Лунина
  • Умирающая охранница в медотсеке - Регина Ройз
  • Неразборчивые фоновые шёпоты - Галина Беляева, Юрий Тишанинов, Анна Чинцова, Андрей
  • Мишутин, Наталия Максимова, Алексей Дик, Екатерина Дмитрова
  • Исчезающий силуэт - Олег Штигли

Скачать обе озвучки можно с нашего сайта:

Dead Space Remake "Русификатор текста и звука" [v1.0] {GamesVoice}
Dead Space Remake "Русификатор текста, звука и текстур" {R.G. MVO}
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Punisher1

Конечно от первых лучше в разы там половина голосов из оригинальной игры Хэммонд Кендра голоса коробля. Механики что-то вообще халтуру выдали

5
Alex Spector

Не халтуру - просто мы уже привыкли к тем голосам, а во втором варианте не у всех голоса подходят к персонажам, хотя в целом очень достойно.

0
Igor Udilov

У GamesVoice озвучка хороша и всего один косяк был и то в аудиозаписях. Но мне очень не понравилась внешность жены (сделал вид, что ее сильно помотало на Ишимуре) главного героя и ее занудства по поводу сделать всех единым.

0