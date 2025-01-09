В сети появилось сравнение русских озвучек от GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space

Youtube-канал 4de опубликовал видеосравнение русских озвучек от студий GamesVoice и R.G. MVO для ремейка Dead Space. Теперь пользователи смогут наглядно увидеть отличия в существующих озвучках и решить какая озвучка и голоса актеров им больше приходятся по душе.
Актерский состав озвучки от GamesVoice:
Спойлер
- Илья Бледный — Айзек Кларк
- Рамиля Искандер — Кендра Дэниелс
- Анна Киселёва — Николь Бреннан
- Пётр Гланц-Иващенко — Зак Хэммонд
- Нона Виноградова — Система уведомлений USG "Ишимура"
- Сергей Чихачёв — Доктор Кэллус Мёрсер
- Андрей Вальц — Доктор Терренс Кайн
- Евгения Лучникова — Доктор Элизабет Кросс
- Андрей Бархударов — Капрал Эйден Чэнь
- Юлия Яблонская — Капрал Хэйли Джонстон
- Константин Карасик — Джейкоб Тэмпл
- Геннадий Новиков — Капитан Бенджамин Матиас
- Александр Новиков — Брэнт Харрис
- Михаил Белякович — Система уведомлений USM "Вэлор"
- Елена Соловьёва — Система уведомлений Колонии
- Радик Мухаметзянов — Система уведомлений USG "Келлион"
- Пётр Коврижных — Убитый в начале член экипажа
- Иван Литвинов — Уайт
- Виталий Кашеваров — Бенсон
- Дмитрий Филимонов — Дэнверс
- Артём Чернов — Даллас
- Станислав Олейников — Коммандер Кадиган
- Жанна Никонова — Член экипажа на мостике
- Инна Королёва — Эйлин Фиск
- Кристина Шерман — Эриел Руссо
- Валерий Сторожик — Сержант Брэм Ньюман
- Алексей Мясников — Старший офицер по коммуникациям Бэйли
- Артём Затиев — Офицер Чик
- Владислав Копп — Шахтёр (в аудиологе с Харрисом)
- Мария Фортунатова — Шёпот члена экипажа USM "Вэлор"
- Ксения Берелет — Шёпоты юнитологов
- Дамир Валиев — Шёпоты юнитологов
- Екатерина Гершкович — Шёпот шахтёра
- Даниил Бледный — Шёпот врача
- Сергей Пономарёв — Фоновые шёпоты
- Сергей Хогарт — Фоновые шёпоты
- Екатерина Вдовик — Фоновые шёпоты
- Нина Малкина — Фоновые шёпоты
- Наталья Грачёва — Умирающая сотрудница охраны
- Александр Груздев — Отравленный учёный
- Александр Яковлев — Убитый за стеклом учёный
- Эдвард Бриони — Хендерсон
- Ева Финкельштейн — Пациентка Мёрсера
- Дмитрий Зубарев — Пациент Мёрсера
- Мария Примпе — Член экипажа (в аудиологе с Чиком и Уайтом)
- Дмитрий Бурдуков — Комментатор Z-Ball
- Артём Клочнев — песня-пасхалка
- Ольга Клочнева — песня-пасхалка
Актерский состав озвучки от R.G. MVO:
Спойлер
- Айзек Кларк - Данил Щебланов
- Кендра Дэниелс - Вероника Саркисова
- Зак Хэммонд - Артур Иванов
- Голос Ишимуры - Екатерина Дмитрова
- Николь Бреннан – Светлана Шаклеина
- Кэллус Мёрсер - Александр Новиков
- Бенджамин Матиас - Сергей Чихачёв
- Терренс Кайн - Станислав Концевич
- А. Даллас - Иван Савоськин
- Хейли Джонстон - Мария Фортунатова
- Эйден Чен - Юрий Романов
- Элизабет Кросс - Ирина Киреева
- Брент Харрис - Константин Карасик
- Джейкоб Темпл - Филипп Волошин
- Голос Вэйлора - Денис Некрасов
- Ариэль Руссо - Ольга Чаплыгина
- Коммандер Кадиган - Иван Жарков
- Сержант Брэм Ньюман - Михаил Белякович
- Старший офицер Бэйли - Андрей Градов
- Умирающий учёный из Гидропоники - Алексей Дик
- Компьютер колонии - Марина Бакина
- Бенсон - Андрей Мишутин
- Шахтёр - Леонид Макаров
- Уайт - Евгений Иванов
- Чик - Виталий Кашеваров
- Учёный за стеклом - Андрей Маслов
- Погибший в начале член экипажа - Дмитрий Ермаков
- Хендерсон - Денис Некрасов
- Дэнверс - Дмитрий Рыбин
- Эйлин Фиск - Юлия Самсонова
- Голос Келлиона - Дмитрий Дробница
- Комментатор Z-Ball - Дмитрий Зубарев
- Пациенты Мёрсера - Олег Штигли, Галина Масайкина
- Шёпоты юнитологов - Александр Петров, Рута Хэмвалл
- Шёпоты на медицинской палубе - Пётр Слепцов
- Шёпоты на Вэйлоре - Светлана Ермакова
- Шёпоты на рудной палубе - Рина Чернышова
- Тела юнитологов - Дмитрий Дробница, Регина Ройз, Олег Штигли, Галина Масайкина, Александр
- Петров
- Член экипажа у шлюза - Лидия Забелина
- Член экипажа на мостике - Елена Лунина
- Умирающая охранница в медотсеке - Регина Ройз
- Неразборчивые фоновые шёпоты - Галина Беляева, Юрий Тишанинов, Анна Чинцова, Андрей
- Мишутин, Наталия Максимова, Алексей Дик, Екатерина Дмитрова
- Исчезающий силуэт - Олег Штигли
Скачать обе озвучки можно с нашего сайта:
Конечно от первых лучше в разы там половина голосов из оригинальной игры Хэммонд Кендра голоса коробля. Механики что-то вообще халтуру выдали
Не халтуру - просто мы уже привыкли к тем голосам, а во втором варианте не у всех голоса подходят к персонажам, хотя в целом очень достойно.
У GamesVoice озвучка хороша и всего один косяк был и то в аудиозаписях. Но мне очень не понравилась внешность жены (сделал вид, что ее сильно помотало на Ишимуре) главного героя и ее занудства по поводу сделать всех единым.