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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 698 оценок

Voices38 выпустил крякфикс для Dead Space Remake - предыдущие проблемы с кряком исправлены

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Voices38 выпустил обновлённый «Реальный Крякфикс» для Dead Space Remake. Новый релиз предназначен для исправления проблем, которые присутствовали как в первоначальном кряке, так и в первом Крякфиксе. По словам автора, нынешняя версия была полностью пересобрана с использованием более новых инструментов.

Denuvo в Dead Space оказалось крепким орешком: voices38 выпустил крякфикс и улучшил инструменты для игр 2023 года

Сам Voices38 прокомментировал релиз следующим образом:

Реальный Крякфикс: этот кряк был создан с нуля с использованием новейших инструментов. Проблемы оригинального релиза и первого Crackfix теперь исправлены.

Dead Space Remake вышла 27 января 2023 года и представляет собой полноценный ремейк хоррора 2008 года от EA Motive. Игра рассказывает об инженере Айзеке Кларке, который прибывает на космический корабль USG Ishimura и сталкивается с некроморфами после загадочного исчезновения экипажа.

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