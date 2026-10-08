Voices38 выпустил крякфикс для Dead Space Remake - предыдущие проблемы с кряком исправлены

Voices38 выпустил обновлённый «Реальный Крякфикс» для Dead Space Remake. Новый релиз предназначен для исправления проблем, которые присутствовали как в первоначальном кряке, так и в первом Крякфиксе. По словам автора, нынешняя версия была полностью пересобрана с использованием более новых инструментов.

Сам Voices38 прокомментировал релиз следующим образом:

Реальный Крякфикс: этот кряк был создан с нуля с использованием новейших инструментов. Проблемы оригинального релиза и первого Crackfix теперь исправлены.

Dead Space Remake вышла 27 января 2023 года и представляет собой полноценный ремейк хоррора 2008 года от EA Motive. Игра рассказывает об инженере Айзеке Кларке, который прибывает на космический корабль USG Ishimura и сталкивается с некроморфами после загадочного исчезновения экипажа.