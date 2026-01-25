Dead Space 2 исполняется 15 лет

Dead Space 2, второе приключение Айзека Кларка, отмечает своё 15-летие 25 января. Это был один из тех сиквелов, от которых ожидают многого, потому что его предшественник стал неожиданным хитом. Видеоигра, которая благодаря визуальным возможностям нового поколения HD перенесла нас на дрейфующую космическую станцию с незабываемой атмосферой.
Dead Space 2 была хороша принята, но не так единодушно, как первая часть, потому что предполагалось, что она следует тренду и содержит больше перестрелок, потому что этого требовал рынок.
Если Dead Space предлагала игроку практически пустого персонажа, которого нужно было заполнить (и которому нужно было сопереживать), то Dead Space 2 требовала чего-то более сложного: чтобы игрок стал свидетелем действий расстроенного разума и испугался их. Это требует больших усилий, но в основном игра этого достигает, особенно когда заставляет вас совершать поступки (в том числе и по отношению к Кларку), которые вы не хотите совершать.
Кроме того, это великолепно. Если оставить в стороне критический анализ и субъективные интерпретации произведения (особенно хоррор-игры), Dead Space 2 представляла собой аудиовизуальную феерию, которая отличалась не только технической мощью. Её изящество подчёркивало психологическое путешествие главного героя, будь то толчки и тряска во время хаотичной поездки на поезде или тот факт, что, за редким исключением, Dead Space 2 — это единый, непрерывный кадр, постоянно погружающий вас в психику Айзека.
Dead Space 2, по-другому и с другими намерениями, является таким же шедевром, как и первая Dead Space. Да, она, возможно, следовала тенденциям того времени, но она контекстуализировала их и придала им смысл в рамках сюжета, игрового процесса, атмосферы и общего ощущения, отличающихся от предшественницы. Dead Space 2 столь же важна, но радикально отличается.
Dead Space 2 в настоящее время доступна на ПК и Xbox Series X/S (благодаря обратной совместимости с Xbox 360). На ПК и консолях Microsoft она включена в каталоги подписок EA Play, EA Play Pro, Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
К сожалению таких игр больше не выпускают. Зумерам такое не заходит . Нет спроса , нет игр.
Хотя казалось , чего сложного. Из-за слабых продаж ремейка первой части, вторую мы скорее всего не увидим .
Вот и дожили что игры делают для денег. В самом начале игры делали парни которые жили этим и вкладывали душу и силы за идею свою. Теперь же мы пришли окончательно в мир торгашей где нет месту логики и желаниям.
Какие-то зумеры виноваты в том, что не зашел ремейк, а до этого третья часть, которые не для них делали?
Дети к сожалению не понимают, что если больше добавить "пав-пав" то теряется концепт игры- его атмосфера.
Классная игруля. В своё время очень зашла(хотя некоторые плевались). По ощущениям это было похоже на развитие фильмов про Чужого: первая часть, вводная, камерная, сосредоточенная на выживающем и монстре; вторая часть уже не рассусоливает, а сразу кидает в экшн и раскрывает подробности мира, как окружающего, так и внутреннего мира героев.
Собственно вся трилогия нравится, за то что она закончена и мрачна. Третья уже особо хоррором не являлась(для игравших в ранние игры), но мощно развила лор и завершила всю историю. Очень надеюсь на НЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. Пусть развлекаются с ремастерами, перезапусками и переосмыслениями - история Айзека и людей завершена - Мы Стали Единым...
Эхх , жаль что эти тупни из EA закрыли Visceral Games после провала Хардлайна ( .
Непонятно зачем было вообще назначать их разрабами Батлы ? , или хотели каждый год выпускать Баттелфилд , как делала это компания Активижен , с ее Инфинити Ворд , Треарч и Следжхаммер Геймс ?
ЕА в целом срет себе в штаны нонстоп, и началось это еще с закрытия Пандемиков
шикарная игра просто ,жаль таких больше нет
Она и сейчас хорошо выглядит и играется,не хуже ремейка первой,а то и лучше.)
Ремейк бы) // Василий Пархомов
поздравляю,ждем ремейк
Эх, ремейк бы всей трилогии)
Спасибо, не надо. Хватило уже 1 "ремейка" 😑
Ну графоном слабоват, так как без pt, а так почти полная копия оригинала)
Тут не давно ремейк первой части запустил от 2023 года который. И стало грустно 20-40 кадров и это через оптискалер. Одна из немногих игр которая показала что железо нужно менять.
Как раз недавно впервые прошёл дед спейс 2 с вовремя подоспевшим marker patch с исправлениями на ПК. Год назад начал проходить с ремейка. Вторая часть явно получше первой. Впереди еще как говорят худшая третья часть, но думаю дождаться перевода от механиков.
Хорошая игра. Ей бы ремейк, жаль ремейка не будет.