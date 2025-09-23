ЧАТ ИГРЫ
Dead Space 2 25.01.2011
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 4 692 оценки

Моддер выпустил для ПК-версии Dead Space 2 фанатский патч, исправляющий проблемы на современных платформах

monk70 monk70

Моддер Wemino выпустил для хоррора от 3-го лица Dead Space 2 фанатский патч, который исправляет различные проблемы и ограничения ПК-версии на современных платформах.

По данным моддера, MarkerPatch исправляет проблемы с физикой при высокой частоте кадров, ускорением мыши, вертикальной синхронизацией, ограничивающей игру на 30 кадрах в секунду, и сбоями на многоядерных ПК.

Подробности:

  • Стабилизирует физику Havok при высокой частоте кадров, предотвращая разлёт трупов и конечностей по комнатам.
  • Устраняет сбои в системах с более чем 10 ядрами процессора.
  • Исправляет вертикальную синхронизацию, используя выбранную частоту обновления вместо принудительного значения 30 к/с.
  • Включает корректное масштабирование субтитров при разрешениях выше 720p.
  • Реализует корректную обработку необработанного ввода мыши для устранения проблем с чувствительностью.
  • Принудительно применяет анизотропную фильтрацию ко всем текстурам для улучшения чёткости при просмотре под углом.
  • Отключает попытки подключения к сети и удаляет связанные с этим сообщения об ошибках (серверы отключены).
  • Дополнительные функции включают управление загружаемым контентом, сохранение трупов, пропуск вступлений и многое другое. Все параметры настраиваются через ini-файл.
Карнаж Абрамович

Так на новых процессорах теперь пойдет без танцев с бубном и отключением ядер процессора?