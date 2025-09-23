Моддер выпустил для ПК-версии Dead Space 2 фанатский патч, исправляющий проблемы на современных платформах

Моддер Wemino выпустил для хоррора от 3-го лица Dead Space 2 фанатский патч, который исправляет различные проблемы и ограничения ПК-версии на современных платформах.
По данным моддера, MarkerPatch исправляет проблемы с физикой при высокой частоте кадров, ускорением мыши, вертикальной синхронизацией, ограничивающей игру на 30 кадрах в секунду, и сбоями на многоядерных ПК.
Подробности:
- Стабилизирует физику Havok при высокой частоте кадров, предотвращая разлёт трупов и конечностей по комнатам.
- Устраняет сбои в системах с более чем 10 ядрами процессора.
- Исправляет вертикальную синхронизацию, используя выбранную частоту обновления вместо принудительного значения 30 к/с.
- Включает корректное масштабирование субтитров при разрешениях выше 720p.
- Реализует корректную обработку необработанного ввода мыши для устранения проблем с чувствительностью.
- Принудительно применяет анизотропную фильтрацию ко всем текстурам для улучшения чёткости при просмотре под углом.
- Отключает попытки подключения к сети и удаляет связанные с этим сообщения об ошибках (серверы отключены).
- Дополнительные функции включают управление загружаемым контентом, сохранение трупов, пропуск вступлений и многое другое. Все параметры настраиваются через ini-файл.
Так на новых процессорах теперь пойдет без танцев с бубном и отключением ядер процессора?