Моддер выпустил для ПК-версии Dead Space 2 фанатский патч, исправляющий проблемы на современных платформах

Моддер Wemino выпустил для хоррора от 3-го лица Dead Space 2 фанатский патч, который исправляет различные проблемы и ограничения ПК-версии на современных платформах.

По данным моддера, MarkerPatch исправляет проблемы с физикой при высокой частоте кадров, ускорением мыши, вертикальной синхронизацией, ограничивающей игру на 30 кадрах в секунду, и сбоями на многоядерных ПК.

Подробности: