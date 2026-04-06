Моддер выпустил исправление для официального русского перевода Dead Space 2

Пользователь Antnigm_Ant выпустил исправление официального русского перевода культового хоррора Dead Space 2.
Модификация исправляет неточности и ошибки оригинальной локализации:
- Ошибки и неточности перевода субтитров диалогов и текстовых логов;
- Частично исправлены опечатки и ошибки в текстах;
- Слово "Комитет" заменено на "EarthGov" (по аналогии с локализацией третьей части);
- Названия режимов сложности приведены в соответствие с английской версией;
- Скорректированы названия некоторых костюмов.
Примеры изменений:
- "Классический костюм" стал "Винтажным костюмом" (Vintage Suit);
- "Защитный костюм охранника" превратился в "Костюм охранника" (Security Suit);
- "Костюм охранника комитета" переименован в "Костюм охранника EarthGov" (EarthGov Security Suit).
Фикс призван сделать перевод более точным и соответствующим духу оригинальной игры.
В чем проблема выучить английский вместо того чтобы ныть что 15 лет ждали ЛОХализацию?
Наконец-то! 15 лет ждал когда Комитет переименуют в EarthGov. Вот теперь поиграем с размахом!
"Слово "Комитет" заменено на "EarthGov" (по аналогии с локализацией третьей части)" ЗемПрав тогда нужно было переводить 🤔😅😅 // Виктор Бароменский
Вау, спасибо 🤩
"Давно пора", как говорится
Здорово, что нашёлся человек