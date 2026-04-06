Dead Space 2 25.01.2011
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 4 851 оценка

Моддер выпустил исправление для официального русского перевода Dead Space 2

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Antnigm_Ant выпустил исправление официального русского перевода культового хоррора Dead Space 2.

Модификация исправляет неточности и ошибки оригинальной локализации:

  • Ошибки и неточности перевода субтитров диалогов и текстовых логов;
  • Частично исправлены опечатки и ошибки в текстах;
  • Слово "Комитет" заменено на "EarthGov" (по аналогии с локализацией третьей части);
  • Названия режимов сложности приведены в соответствие с английской версией;
  • Скорректированы названия некоторых костюмов.

Примеры изменений:

  • "Классический костюм" стал "Винтажным костюмом" (Vintage Suit);
  • "Защитный костюм охранника" превратился в "Костюм охранника" (Security Suit);
  • "Костюм охранника комитета" переименован в "Костюм охранника EarthGov" (EarthGov Security Suit).

Фикс призван сделать перевод более точным и соответствующим духу оригинальной игры.

Dead Space 2 "Фикс субтитров и текстов русской локализации"
11
8
jackquicksilver

В чем проблема выучить английский вместо того чтобы ныть что 15 лет ждали ЛОХализацию?

14
MrDork

Наконец-то! 15 лет ждал когда Комитет переименуют в EarthGov. Вот теперь поиграем с размахом!

6
Пользователь ВКонтакте

"Слово "Комитет" заменено на "EarthGov" (по аналогии с локализацией третьей части)" ЗемПрав тогда нужно было переводить 🤔😅😅 // Виктор Бароменский

2
ContemptuousWinters

Вау, спасибо 🤩
"Давно пора", как говорится
Здорово, что нашёлся человек

1
Комментарий удален