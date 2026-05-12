Бывший сценарист Dead Space считает, что четвертая часть никогда не выйдет, так как хорроры плохо продаются

Чак Бивер, бывший сценарист и продюсер серии Dead Space, вынес суровый вердикт для фанатов франшизы: продолжения не будет. Несмотря на преданность фанатов культовой хоррор-серии, экономика современной игровой индустрии не оставляет шансов на выход Dead Space 4.

В интервью порталу FRVR ветеран Electronic Arts (который недавно вернулся в компанию после 13-летнего перерыва) откровенно объяснил, почему продолжение маловероятно. По его словам, "цифры не сходятся" для жанра хоррор, даже учитывая его "ярых фанатов".

Главная проблема - астрономическая стоимость разработки современных AAA-игр. Бивер вспоминает, что во времена бывшего вице-президента EA Фрэнка Жибо для окупаемости Dead Space требовалось продать 5 миллионов копий. Сегодня же эта планка взлетела до 15 миллионов из-за роста зарплат разработчиков и общего удорожания производства.

"У хорроров есть определенный потолок", - пояснил Бивер. Единственным исключением из правил он называет Resident Evil, чьи части продаются тиражами "около 7 миллионов копий". Однако, по мнению эксперта, даже такие показатели сегодня не гарантируют успех в глазах издателей.

Компании теперь ищут следующую Fortnite. Им нужна "вечная" денежная машина. А однопользовательская игра без живого сервиса и микротранзакций... сегодня это ископаемое, динозавр среди бизнес-моделей.

Ранее в этом году создатели Dead Space уже признавались, что пытались предложить EA четвертую часть, но получили отказ.