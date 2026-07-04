Mechanics VoiceOver во всеуслышание анонсировала озвучку Dead Space 3

Mechanics VoiceOver начали сегодняшний свой онлайн-фестиваль будущих проектов "МехФест" с публичного и «громкого» анонса озвучки на известную многим игру — Dead Space 3.

Заявлено, что к роли главного героя вновь вернётся Даниил Щебланов, а голоса некоторых других крупных сюжетных персонажей можно узнать, посмотрев анонсирующий видеоролик, подготовленный командой:

Хоть на данный момент проект и находится на стадии сборов (собрано 174 896 из 285 000 ₽), однако работа над ним уже начата:

переведена и уложена бо́льшая часть проекта (включая многочисленные исправления логических несостыковок и ошибок в официальном переводе);

частично начаты записи.

Mechanics VoiceOver пишут, что скорость выхода проекта напрямую зависит от поддержки аудитории.

Да будет озвучена ещё одна история из серии игр Dead Space. И да будут они едиными под нашим крылом!