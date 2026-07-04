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Dead Space 3 05.02.2013
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Кооператив
8.4 3 830 оценок

Mechanics VoiceOver во всеуслышание анонсировала озвучку Dead Space 3

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Mechanics VoiceOver начали сегодняшний свой онлайн-фестиваль будущих проектов "МехФест" с публичного и «громкого» анонса озвучки на известную многим игру — Dead Space 3.

Заявлено, что к роли главного героя вновь вернётся Даниил Щебланов, а голоса некоторых других крупных сюжетных персонажей можно узнать, посмотрев анонсирующий видеоролик, подготовленный командой:

Хоть на данный момент проект и находится на стадии сборов (собрано 174 896 из 285 000 ₽), однако работа над ним уже начата:

  • переведена и уложена бо́льшая часть проекта (включая многочисленные исправления логических несостыковок и ошибок в официальном переводе);
  • частично начаты записи.

Mechanics VoiceOver пишут, что скорость выхода проекта напрямую зависит от поддержки аудитории.

Да будет озвучена ещё одна история из серии игр Dead Space. И да будут они едиными под нашим крылом!
Анонсы 1 Трейлеры 1
35
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Ну этож круто!!

4
jekakir

не прошло и тринадцати лет

3
stephenBROP

великой игре русскую озвучку. Восстанавливаем справедливость и забираем то что наше по праву

3
Mad_cloud

Хороший будет повод снова пройти

2
Беккер5443

Оооо все вышний Бог ты услышал мои молитвы споооооосибо 😎😎😎😎🤳🏿🤳🏿🤳🏿🤳🏿🤳🏿

1
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