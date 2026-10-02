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Dead Space 3 05.02.2013
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика , Кооператив
8.4 3 872 оценки

Сбор на русскую озвучку Dead Space 3 успешно завершён

Mechanics VoiceOver Mechanics VoiceOver

Команда Mechanics VoiceOver, ранее заявившая о старте сборов на русскую озвучку Dead Space 3 и позднее представившая ролик-анонс по проекту, сообщила об их успешном завершении.

За последние несколько месяцев мы замечаем просто отличную тенденцию (как для нас, так и для всех фанатов ру-озвучек в играх): все больше сборов от нашей команды стали быстрее добираться до своего логического завершения.
Сегодня ночью был успешно закрыт сбор на Dead Space 3, за что мы благодарим всех и каждого, кто поспособствовал этому.

Теперь же страдания главного героя франшизы наконец-то обретут новую форму и станут роднее для всего ру-фандома, ведь будущих игроков ждут:

  • исправленный перевод диалогов без нелогичных моментов;
  • куча отборного мата в моментах, где он действительно необходим;
  • Даниил Щебланов вновь за Айзека Кларка;
  • и много другое.

Большая часть материала уже переведена и уложена, а некоторые мелкие персонажи записаны.

Оставайтесь с нами, следите за дальнейшими новостями по проекту, поддерживайте другие наши локализации и помните: "Будет о***** весело!"

В качестве приятного бонуса команда решила продемонстрировать озвучку интро-сцены из начала игры и голос одного из персонажей:

ПК 49
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