Мрачная сторона шоу-бизнеса: авторы Tales of Kenzera анонсировали хоррор Dead Take

Surgent Studios, создатели драматической платформера Tales of Kenzera: ZAU, представили свой следующий проект — психологический хоррор Dead Take, издаваемый Pocketpair Publishing. Релиз ожидается уже до конца 2025 года.

Игрокам предстоит примерить роль актера, отправляющегося на поиски пропавшего друга. Последнее место, где его видели, — мрачный роскошный особняк, в стенах которого недавно проходила шумная вечеринка. Теперь же здесь царит зловещая тишина, а в темных коридорах таятся человекоподобные фигуры, появляющиеся в самых неожиданных местах.

Геймплей будет строиться на исследовании, решении головоломок и сборе видеоклипов, раскрывающих тайны происходящего. Как отмечает глава студии Абубакар Салим, Dead Take — это личная и глубокая история о власти, уязвимости и темных сторонах шоу-бизнеса.

«Я почувствовал себя беспомощным, — признается он. — Это ощущение стало основой игры. Мы хотим, чтобы игроки не просто испугались, а задумались: “Неужели они правда сделали это?”»