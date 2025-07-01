В психологическом хорроре Dead Take сыграют звёзды Baldur's Gate 3 и Final Fantasy 16

В 2025 году на ПК выходит Dead Take — атмосферный психологический хоррор от Surgent Studios и Pocketpair Publishing, в котором главные роли исполняют звёзды геймдева: Нил Ньюбон (Baldur’s Gate III) и Бен Старр (Final Fantasy XVI).

По сюжету игроку предстоит стать актёром, который отправляется на поиски своего пропавшего друга. Тот исчез после загадочной вечеринки в роскошном особняке в Голливудских холмах. Вскоре герой обнаруживает, что за блеском шоу-бизнеса скрываются тёмные тайны, а гламурные интерьеры таят в себе нечто зловещее. Чтобы выбраться, предстоит разгадывать головоломки в духе escape room и восстанавливать сюжет по найденным видеозаписям.

Режиссёр проекта Абубакар Салим отметил, что игра родилась из личных переживаний: «Мы с Нилом и Беном прошли через трудные времена и делились историями, которые теперь легли в основу Dead Take. Они не просто озвучивают персонажей — они вложили в них часть себя».

Dead Take обещает не только качественную актёрскую игру, но и глубокий сюжет о лицемерии и страхах мира развлечений. Игра выйдет в 2025 году на ПК через Steam.