Звезды, ложь и страх: психологический хоррор Dead Take выйдет 31 июля

Компания Pocketpair Publishing и разработчик Surgent Studios объявили дату выхода психологического хоррора Dead Take — игра станет доступна для ПК через Steam и Epic Games Store уже 31 июля.

Креативный директор проекта Абубакар Салим описал Dead Take как историю об актерах, чьи амбиции и внутренние демоны сталкиваются на фоне блеска Голливуда. «Это игра о высоких стремлениях и гнилости, что скрывается под ними. О лжи, которую мы говорим себе ради славы, и о монстрах, в которых превращаемся, чтобы остаться на виду», — поделился он в пресс-релизе.

Сюжет игры разворачивается в роскошном особняке в Голливудских холмах. Игрокам предстоит раскрыть тайну исчезновения Винни Монро (Бен Старр), отправившись по его следам в роли Чейза Лоури (Нил Ньюбон). Исследуя особняк, решая головоломки и собирая улики из найденных видеозаписей, игроки будут шаг за шагом разгадывать мрачную правду об индустрии развлечений.

Впечатляет и актерский состав: Джейн Перри (Baldur’s Gate 3), Алана Пирс (Cyberpunk 2077), а также звездные камео от Лоры Бэйли, Сэма Лейка, Мэтью Мерсера и других.

Dead Take обещает не просто пугать, а вскрывать темные стороны славы — и тех, кто за неё готов пойти на всё.