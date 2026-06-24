Небесные пираты уже близко: представлен официальный трейлер с датой релиза тактического рогалика Dead Weight

Отечественная студия Klukva Games совместно с издательством Spaghetti Cat официально представила свежий трейлер Dead Weight - Official Release Date Trailer. Опубликованный видеоролик подробнее знакомит игровое сообщество с игровым процессом проекта и раскрывает точную дату его выхода. После 3 лет активного производства амбициозный пошаговый тактический рогалик поступит в продажу 16 июля 2026 года в 19:00 по московскому времени.

События этого необычного приключения полностью разворачиваются в мрачном сеттинге лавкрафтовского стимпанка. Игрокам предстоит примерить на себя роль одного из 4 уникальных небесных пиратов, поднять паруса собственного летающего корабля и отправиться на исследование трёх парящих регионов расколотого мира. Пошаговые сражения будут проходить на крошечных парящих островах, где каждое действие напрямую влияет на выживание команды в битвах с монстрами и Древними Богами.

Творческое вдохновение разработчики черпали из таких культовых тактических хитов, как Into the Breach и Final Fantasy Tactics. Проект уже успел привлечь к себе колоссальное внимание со стороны аудитории, собрав более 120000 добавлений в списки желаемого.

Оценить геймплейные механики в рамках бесплатной демоверсии и добавить тактическую RPG в список желаемого можно на её официальной странице в Steam.