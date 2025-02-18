Независимая студия Klukva Games анонсирует рогалик про сражения с Древними Богами

Студия Klukva Games анонсировала новый проект — Dead Weight, амбициозную пошаговую RPG в стимпанк-сеттинге. Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие по миру, который переживает грандиозные перемены. Древние Боги пробудились, и теперь каждый решает сам: бросить им вызов или попытаться обрести их запретные знания. Любой выбор повлияет на финал истории.

Тактические бои требуют продуманной стратегии: ограниченное пространство поля сражения не оставляет права на ошибку. Важно не только грамотно атаковать, но и учитывать расстановку персонажей, предугадывая действия противника. По мере прохождения можно улучшать корабль и развивать экипаж, выбирая из 15 классов и создавая уникальные комбинации умений. Развитая система прокачки позволит адаптироваться к изменяющемуся миру и преодолевать даже самые сложные испытания.

Исследование неизведанных небесных островов станет важной частью путешествия. Руины древних цивилизаций хранят не только ценные ресурсы, но и смертельные опасности. Каждый остров скрывает собственные тайны, которые предстоит раскрыть, продвигаясь по сюжету.

Проект уже получил поддержку фонда Indie Go, который помогает независимым разработчикам вывести свои игры на рынок. Управляющий партнер фонда Владимир Вареник отметил, что команда Klukva Games заряжает своей страстью к делу, и Indie Go рад помочь им достичь новых высот.