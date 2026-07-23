Отечественная инди-студия Klukva Games празднует успешный старт продаж тактики Dead Weight и показала дорожную карту

Российские разработчики из команды Klukva Games официально объявили о преодолении важного коммерческого рубежа всего через неделю после релиза своей дебютной игры Dead Weight. За первые шесть дней с момента запуска в цифровых магазинах продажи проекта превысили отметку в 20 000 копий. Авторы искренне поблагодарили игровое сообщество за колоссальную поддержку, отметив, что ещё три года назад во время зарождения идеи команда не могла даже мечтать о столь успешном старте на рынке.

В настоящий момент создатели активно анализируют отзывы, которые пользователи оставляли в социальных сетях и на форумах на протяжении всей дебютной недели. Чтобы отметить первый крупный успех, отечественная команда подготовила подробную дорожную карту обновлений на ближайший год.

Игровой процесс планируют развивать на основе самых частых просьб фанатов, а первыми деталями грядущих нововведений разработчики пообещали поделиться уже в ближайшие дни.

Сейчас разработчики полностью сосредоточены на технической поддержке текущей версии и оперативно отвечают на любые вопросы сообщества о будущем проекта. Тактический симулятор доступен пользователям персональных компьютеров, а его полноценную версию можно приобрести со специальной скидкой в честь успешного запуска. Окончательные даты выхода крупных бесплатных расширений из опубликованного роадмапа будут объявлены авторами отдельно.