Тактическая roguelite-игра Dead Weight от российской студии Klukva Games вышла в Steam

Российская студия Klukva Games выпустила в Steam свою новую игру Dead Weight. Релиз тактической roguelite состоялся 16 июля, а стоимость проекта составляет 549 рублей.

Dead Weight сочетает пошаговые тактические сражения с элементами roguelite и выполнена в необычном сеттинге, объединяющем стимпанк и мотивы произведений Говарда Лавкрафта. В качестве источников вдохновения разработчики называют Into the Breach и Final Fantasy Tactics.

Игрокам предстоит взять под управление одного из четырех небесных пиратов, путешествовать на летающем корабле по расколотому миру и исследовать три уникальных региона. Во время приключения герои будут сражаться с гоблинами, пиратами, роботами и древними чудовищами в пошаговых боях, разворачивающихся на небольших парящих островах.

Авторы обещают высокую вариативность прохождения благодаря четырем игровым персонажам, большому выбору оружия, экипировки и навыков. Система развития позволяет экспериментировать с различными комбинациями способностей, поэтому каждый новый забег будет отличаться от предыдущего.

Визуально Dead Weight выполнена в стиле детализированного пиксель-арта, а сюжет предлагает игрокам раскрыть тайны расколотого мира, следуя воле Древних Богов.

Еще до релиза проект вызвал заметный интерес среди пользователей Steam. По данным разработчиков, игру добавили в список желаемого более 150 тысяч человек, а незадолго до выхода она входила в число 400 самых ожидаемых проектов платформы.