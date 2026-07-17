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Dead Weight 16.07.2026
Адвенчура, Инди, Пошаговая, Тактика, Стимпанк, Рогалик
5.5 10 оценок

Тактическая roguelite-игра Dead Weight от российской студии Klukva Games вышла в Steam

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Российская студия Klukva Games выпустила в Steam свою новую игру Dead Weight. Релиз тактической roguelite состоялся 16 июля, а стоимость проекта составляет 549 рублей.

Dead Weight сочетает пошаговые тактические сражения с элементами roguelite и выполнена в необычном сеттинге, объединяющем стимпанк и мотивы произведений Говарда Лавкрафта. В качестве источников вдохновения разработчики называют Into the Breach и Final Fantasy Tactics.

Игрокам предстоит взять под управление одного из четырех небесных пиратов, путешествовать на летающем корабле по расколотому миру и исследовать три уникальных региона. Во время приключения герои будут сражаться с гоблинами, пиратами, роботами и древними чудовищами в пошаговых боях, разворачивающихся на небольших парящих островах.

Авторы обещают высокую вариативность прохождения благодаря четырем игровым персонажам, большому выбору оружия, экипировки и навыков. Система развития позволяет экспериментировать с различными комбинациями способностей, поэтому каждый новый забег будет отличаться от предыдущего.

Визуально Dead Weight выполнена в стиле детализированного пиксель-арта, а сюжет предлагает игрокам раскрыть тайны расколотого мира, следуя воле Древних Богов.

Еще до релиза проект вызвал заметный интерес среди пользователей Steam. По данным разработчиков, игру добавили в список желаемого более 150 тысяч человек, а незадолго до выхода она входила в число 400 самых ожидаемых проектов платформы.

Релизы 1
9
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выглядит очень любопытно, но рогалик...

1
daimon_pg

Into the Breach ¯\_(ツ)_/¯

1
Summonеr

Смотрится как пиксельный булщит.

1
Alex40001

персы копипастой пахнут

Jarvis666

Клюква геймс...пон))

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