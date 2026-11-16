Состоялся релиз DEADBOOT — динамичного шутера от первого лица с элементами рогалика, выполненного в ретро-стилистике. Разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий стремительные перестрелки и опасные уровни, наполненные противниками.

В DEADBOOT игрокам предстоит пробиваться через случайно генерируемые локации, уничтожать врагов и пытаться продвинуться как можно дальше. Каждое прохождение предложит новые испытания, а выживание будет зависеть от скорости реакции и умения использовать доступное вооружение.

По мере продвижения можно будет находить новое оружие и различные улучшения, которые помогут справляться со всё более сложными столкновениями. При этом случайная генерация уровней должна обеспечить разнообразие повторных попыток и побудить игроков экспериментировать с доступным арсеналом.

Релизный трейлер демонстрирует насыщенные перестрелки, яркие неоновые локации и олдскульную графику, отсылающую к классическим шутерам прошлых десятилетий.