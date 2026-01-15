Создатель Legacy of Kain спустя 30 лет представит новый экшен-RPG Deadhaus Sonata

Денис Дьяк, автор культовой Blood Omen: Legacy of Kain, готовится полноценно представить свой новый проект спустя почти три десятилетия после выхода первой игры серии. Его следующая работа получила название Deadhaus Sonata и позиционируется как духовный наследник Legacy of Kain.

Над игрой работает студия Apocalypse Studios, а сам проект находится в разработке уже несколько лет — команда присутствует в соцсетях с 2018 года. Накануне анонса разработчики опубликовали короткий тизер, в котором показали фрагменты геймплея и мрачную атмосферу будущего экшена. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.

Deadhaus Sonata — это сюжетно ориентированная экшен-RPG от третьего лица, в которой игрокам предстоит взять на себя роль нежити. По словам авторов, выборы игрока будут напрямую влиять как на развитие персонажа, так и на сам мир. В числе ключевых механик — развитие вампирских способностей, система классов, усиление через «питание», а также возможность проходить игру как в одиночку, так и в кооперативе.

Разработчики обещают глубокий тёмный фэнтези-мир с взаимосвязанным лором, «разумным» снаряжением, постоянными событиями и последствиями, зависящими от времени, места и действий игрока. Проект начнёт свой путь с раннего доступа, а полноценный релиз запланирован на все основные платформы.

Полноценный показ Deadhaus Sonata состоится уже сегодня вечером — тогда же станет ясно, насколько амбициозным окажется возвращение одного из создателей самых мрачных и запоминающихся вампирских саг в истории видеоигр.