Хоррор на тропе: Deadhikers смешивает атмосферу Firewatch с кооперативным выживанием

Студия Misterial Games представила первый трейлер Deadhikers — выживалки, вдохновлённой Firewatch, но сделавшей шаг в сторону хоррора и кооперативного геймплея. Игра предлагает знакомую по жанру созерцательную атмосферу дикой природы, однако за спокойными пейзажами здесь скрывается настоящая угроза.

В Deadhikers игроки берут на себя роль группы туристов, оказавшихся в глухом лесу. Ориентироваться предстоит с помощью компаса и простой карты, без привычных маркеров и навигационных подсказок. В отличие от одиночного опыта Firewatch, новый проект рассчитан на совместное прохождение — в кооперативе могут участвовать до четырёх человек.

Главная опасность поджидает не только в суровых условиях дикой местности. Героев преследует нечто неизвестное, не желающее выпускать их из леса. Чтобы выбраться из лагеря, разбитого вдали от цивилизации, команде придётся действовать сообща, искать пути отхода и принимать решения на ходу, балансируя между страхом и желанием выжить.

Оценить Deadhikers можно будет уже в ближайшее время: разработчики готовят открытое тестирование, доступ к которому можно запросить на странице игры в Steam.