Deadlock от Valve меняет правила игры: обновление заставляет героев выходить на линию

Valve продолжает активную доработку своей MOBA Deadlock в закрытой бета-версии. Недавнее «небольшое обновление» кардинально изменяет механику крипов, известных как трупперы, и заставляет игроков действовать активнее на линии.

Теперь души, которые оставляют трупперы после смерти, больше не распределяются автоматически. Ранее половина душ шла ближайшим союзникам, а вторую половину нужно было сбивать выстрелом в воздухе. В новой системе все души падают на землю, и чтобы их собрать, игрокам нужно подходить вплотную. Для противников они остаются полупрозрачными и забрать их нельзя. Это изменение особенно затрагивает героев, привыкших держаться на дистанции, стимулируя их чаще вступать в стычки на ранней стадии игры.

Кроме того, лечащий труппер больше не исцеляет автоматически. Теперь он оставляет аптечку, восстанавливающую 10% здоровья ближайшим союзникам, доступную только команде, убившей крипа. Эта система напоминает сбор глобул здоровья и опыта в Heroes of the Storm, но с локальной командной спецификой.

Обновление также затронуло баланс героев: большинство правок касаются числовых показателей, однако Мираж получил серьёзное улучшение — его ультимативная способность теперь позволяет телепортироваться к союзным объектам, что открывает новые тактические возможности.

Главный эффект обновления — более агрессивная игра на линии, необходимость сбора ресурсов лично и изменение раннего игрового ритма. При этом позднее стабильный доход всё ещё можно обеспечить, посещая линию после гибели всех крипов. Valve отмечает, что такие корректировки призваны сделать Deadlock динамичнее и стратегически интереснее. Полный список изменений доступен в официальных патч-нотах.