Deadlock от Valve меняет правила игры: обновление заставляет героев выходить на линию

Valve продолжает активную доработку своей MOBA Deadlock в закрытой бета-версии. Недавнее «небольшое обновление» кардинально изменяет механику крипов, известных как трупперы, и заставляет игроков действовать активнее на линии.
Теперь души, которые оставляют трупперы после смерти, больше не распределяются автоматически. Ранее половина душ шла ближайшим союзникам, а вторую половину нужно было сбивать выстрелом в воздухе. В новой системе все души падают на землю, и чтобы их собрать, игрокам нужно подходить вплотную. Для противников они остаются полупрозрачными и забрать их нельзя. Это изменение особенно затрагивает героев, привыкших держаться на дистанции, стимулируя их чаще вступать в стычки на ранней стадии игры.
Кроме того, лечащий труппер больше не исцеляет автоматически. Теперь он оставляет аптечку, восстанавливающую 10% здоровья ближайшим союзникам, доступную только команде, убившей крипа. Эта система напоминает сбор глобул здоровья и опыта в Heroes of the Storm, но с локальной командной спецификой.
Обновление также затронуло баланс героев: большинство правок касаются числовых показателей, однако Мираж получил серьёзное улучшение — его ультимативная способность теперь позволяет телепортироваться к союзным объектам, что открывает новые тактические возможности.
Главный эффект обновления — более агрессивная игра на линии, необходимость сбора ресурсов лично и изменение раннего игрового ритма. При этом позднее стабильный доход всё ещё можно обеспечить, посещая линию после гибели всех крипов. Valve отмечает, что такие корректировки призваны сделать Deadlock динамичнее и стратегически интереснее. Полный список изменений доступен в официальных патч-нотах.
Помните игру Artifact от вульвы? так вот дедлок ждет такая же участь
Нет, Deadlock ждёт участь быть затменной второй частью которая будет сделана на движке HL3 после смерти Габена.
С чего бы это? Фанаты MOBA , уже долгие годы ждут жанр в виде от 3 лица, все игры выходили откровенным дерьмом, начиная от Loco, заканчивая paragon, smite, здесь же геймплей уникальный в своём роде, начиная от механики персонажей, заканчивая мувментом и шутерной механикой. Онлайн для альфа версии достаточный чтобы жить, около 30к в среднем ежедневно, игра топ2 в вишлисте, многие ждут допилинивания. Как только вульвы сделают крупный турнир и засеют игру донатом, рост онлайна не заставит себя ждать, ну и как минимум крупные стримеры так же собираются в неё играть так как она им нравится, что дополнительно принесет кучу онлайна, всякие рекренты и аналогичные персонажи, лишь своим мнением могут достаточно сильно убить онлайн из своего региона, как и поднять