Deadlock получила масштабное обновление Old Gods, New Blood: новый игровой режим, 6 персонажей и обновлённый интерфейс

Сегодня компания Valve выпустила крупное обновление Old Gods, New Blood для своей MOBA от третьего лица Deadlock. Обновление добавляет новый игровой режим, героев и вносит значительные изменения в интерфейс.

Основным нововведением стал режим Street Brawl, представляющий собой короткий формат для двух команд по четыре игрока. Матч состоит из раундов по несколько минут, а побеждает команда, первой выигравшая три раунда. В этом режиме упрощена система покупки предметов - каждый раунд игроки получают готовый набор из трех предметов, фарм отсутствует, и все начинают с равными ресурсами.

В игру будут добавлены шесть новых персонажей, включая эксперта по оружию, некроманта, оборотня и соню. Они станут доступны постепенно, по два героя в неделю, а порядок выхода будет определяться голосованием игроков через новую внутриигровую систему токенов.

Разработчики значительно доработали интерфейс, сделав его более понятным и читаемым. Изменения коснулись индикаторов урона, шкал здоровья боссов, таймеров и других элементов. Также улучшена система видимости - объекты, находящиеся между камерой и персонажем, теперь становятся полупрозрачными. Полностью переработано меню настроек с добавлением поиска и новых опций.

Кроме того, обновлены базы на карте, боссы и обычные крипы, а также переделаны система выбора MVP и экраны послематчевой статистики. Deadlock остается в стадии тестирования, и доступ к игре возможен только по приглашению.