Deadlock установила новый рекорд по числу игроков в Steam, находясь на стадии тестирования, и обошла Team Fortress 2

Deadlock переживает один из самых успешных периодов в своей истории, хотя официальный релиз игры ещё не состоялся. Проект Valve — гибрид жанров MOBA и шутера от третьего лица, у которого пока нет даже примерной даты выхода, — установил новый рекорд пикового онлайна в Steam: 262 145 одновременных игроков. Это позволило игре превзойти достижение Team Fortress 2 (253 997 игроков). Сравнение примечательно тем, что оба проекта принадлежат Valve, однако второй из них доступен уже много лет. Росту показателей способствовал выход обновления «City Never Sleeps» (названного крупнейшим в истории игры), которое добавило шесть новых героев и внесло множество других изменений.

Этот показатель важен прежде всего в контексте текущей ситуации. В данный момент Deadlock находится на стадии закрытого тестирования: сыграть в неё можно, только получив приглашение от пользователя, у которого уже есть доступ. Достижение таких цифр в подобных условиях — явление необычное; оно подчёркивает огромный интерес к проекту, за которым пристально следят как за одной из самых ожидаемых игр в разработке.

Многие возлагают на Deadlock большие надежды, полагая, что игра может повторить успех Counter-Strike или Dota 2 и годами удерживаться на вершине рейтингов. Однако пока остаются открытыми два ключевых вопроса: нет информации ни о дате выхода, ни о том, когда игра станет доступна широкой аудитории. И всё же, если судить по первым впечатлениям...