DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для Deadlock

Компания Valve выпустила масштабное обновление для своего шутера Deadlock, доступного пока только по приглашению, в котором была переделана одна из ключевых карт. Теперь на локации три направления атаки, как в Dota 2, а не четыре, что значительно меняет динамику игры.

Это преобразование привело к множеству изменений на карте: были улучшены визуальные эффекты, геометрия зданий, а также количество нейтральных лагерей, вентиляционных отверстий и разрушаемых объектов. Чтобы помочь игрокам освоиться, разработчики добавили специальный режим свободного исследования карты вне матчей.

Кроме того, были внесены геймплейные изменения, включая обновленную систему подбора душ. Теперь достаточно находиться рядом с существами, чтобы получить душу, а не наносить последний удар.

Deadlock также получила поддержку технологий DLSS и Reflex от Nvidia, а также FSR 3 и Anti-Lag 2.0 от AMD, что улучшает производительность и минимизирует задержки. Точные сроки выхода игры пока неизвестны, но доступ к ней возможен только по приглашению.