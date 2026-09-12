Энтузиаст научил цифровую модель мозга мухи играть в соревновательный шутер Deadlock

Энтузиаст и исследователь под ником jetsetworm провел необычный эксперимент в MOBA-шутере Deadlock от компании Valve. Он загрузил цифровую копию коннектома плодовой мушки под названием MaleCNS v1.0, насчитывающую 166 700 нейронов, и обучил ее управлять игровым персонажем с помощью эмуляции клавиатуры.

Техническая реализация проекта опирается на связку алгоритмов обучения с подкреплением и предварительное обучение по видеоматериалам. Игровой процесс в реальном времени транслируется в смоделированную зрительную систему насекомого. Возникающие нервные сигналы проходят через цепочки виртуальных нейронов к двигательным выходам, которые привязаны к конкретным клавишам управления, перемещению, прицеливанию и активации умений.

Наибольшей результативности и стабильного темпа цифровой агент добился при игре за персонажа Graves. Виртуальная муха способна перемещаться по карте, вести огонь по целям, своевременно нажимать способности и участвовать в командных драках, удерживая прицел на вражеских героях.

Тот факт, что самый высокий винрейт цифровая муха показала именно на Graves, мгновенно спровоцировал волну насмешек в сообществе Deadlock. Игроки принялись массово подкалывать мейнеров этого героя, отмечая, что эффективная игра за него требует когнитивных способностей ровно на уровне крошечного набора нейронов плодового насекомого, а геймплей персонажа сводится к механическим действиям без необходимости глубокого тактического мышления.

В обсуждениях на платформе Reddit и в социальных сетях многие пользователи с иронией констатировали, что алгоритм на базе 166 700 нейронов действует на карте куда полезнее и хладнокровнее, чем большинство случайных союзников в рейтинговом подборе. Отдельные игроки даже признались, что виртуальное насекомое целится и перемещается заметно стабильнее их самих, поэтому его продвижение по соревновательным рангам может стать болезненным ударом по самооценке живых геймеров.

При этом среди технически подкованных пользователей развернулась дискуссия о реальной сложности эксперимента. Знакомые с нейробиологией комментаторы пояснили, что проект не воссоздает живое сознание или разум, а лишь использует карту связей между нейронами мухи в качестве готовой архитектуры для нейросети. Программа функционирует по принципу продвинутого бота, натренированного на действиях из записей рейтинговых матчей, поэтому об осознанном понимании происходящего на экране речи не идет.

Подобные тесты с цифровыми моделями нервной системы животных становятся заметным трендом в среде исследователей искусственного интеллекта. Ранее виртуальные нейросети на основе коннектомов уже испытывали в ритм-игре Beat Saber.