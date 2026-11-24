Креативный директор студии Digital Extremes Ребекка Форд стала гостьей 4 выпуска шоу Mystics of New York на канале horceror на YouTube. Во время беседы руководительница разработки Warframe детально разобрала устройство Deadlock и объяснила, почему авторы Steam могут позволить себе творческие решения, недоступные большинству других студий.

Главным фактором творческой свободы команды Deadlock оба собеседника назвали огромную финансовую подушку Valve от площадки Steam. По словам Форд, работа без давления со стороны инвесторов и необходимости постоянно доказывать эффективность каждого патча позволяет авторам концентрироваться исключительно на качестве геймплея.

Бесконечные деньги хороши тем, что не нужно ни перед кем отчитываться, показывать ключевые показатели и объяснять, почему обновление не показало прогнозируемых результатов. Нет этого давления, поэтому можно просто творить из любви к игре. Когда проект приносит реальные деньги и входит в крупный портфель, все становится сложнее: сам подход к разработке не меняется, но возникают вопросы, которых нет при работе в свое удовольствие.

- Ребекка Форд, креативный директор Warframe

В качестве примера такой свободы ведущий horceror привел героя Solomon из обновления City Never Sleeps. При перезарядке этот персонаж разыгрывает на шахматной доске реальные исторические партии, где число фигур соответствует количеству оставшихся патронов. Блогер предположил, что в офисе Valve любитель шахмат просто предложил удачную идею и сразу получил ресурсы на ее воплощение, а Форд назвала эту деталь безумно впечатляющей.

Сама руководительница Warframe, играющая в Deadlock в компании 6 друзей, включая еще 2 сотрудников Digital Extremes, особенно выделила секретное убежище героя Rem в лобби игры. Когда Форд впервые нашла этот скрытый уголок, она показала находку практически всем коллегам в офисе, назвав подобное внимание к мелочам желанием авторов делать забавные сюрпризы просто ради радости игроков.

Отдельным козырем Valve разработчица назвала владение самой платформой Steam. Благодаря игре на домашнем поле создатели Deadlock могут выпускать патчи любого масштаба в любой момент, не тратя время на сертификацию сборок, синхронизацию кроссплея и консольные ограничения. При этом проект все еще находится на этапе закрытого тестирования по приглашениям и не содержит встроенных покупок, хотя оба собеседника сошлись во мнении, что в будущем в шутере неизбежно появятся платные облики по аналогии с монетизацией Warframe.