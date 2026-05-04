Игроки сообщают о конфликте между античитом Vanguard и шутером Deadlock

Пользователи сети начали массово жаловаться на проблемы с запуском игры Deadlock от компании Valve. Причиной неполадок оказался античит Vanguard, который используется в проектах студии Riot Games. По словам 1 пользователя, система защиты от читеров спровоцировала сбой, а затем заблокировала файл deadlock.exe, сделав невозможным восстановление или переустановку шутера.

Система Vanguard работает на уровне ядра операционной системы и была внедрена разработчиками в 2020 году. Спустя 6 лет после релиза этот античит продолжает вызывать споры среди геймеров. В социальных сетях многие пользователи выражают недовольство тем, что программа вмешивается в работу сторонних приложений. Некоторые комментаторы отмечают проблемы с удалением ярлыков или запуском системных утилит при активном античите. Встречаются также упоминания о полных зависаниях системы и синих экранах смерти даже при простом запуске шутера Valorant.

Однако проблема носит непостоянный характер. Часть игрового сообщества сообщает, что проводит в 2 играх по 1000 часов без 1 сбоя. Ряд пользователей подтвердили, что программы работают параллельно без каких-либо конфликтов. Вероятно, блокировка связана с ложным срабатыванием системы защиты из-за специфических конфигураций ПК. Например, у автора изначальной жалобы игра была установлена на логический том с буквой B, которая в старых версиях операционной системы Windows резервировалась под дисководы.

Официальные представители Riot Games пока не прокомментировали ситуацию, хотя суммарная аудитория их проектов превышает 100 млн человек. Геймеры просят разработчиков обратить внимание на логи ошибок и выпустить патч, чтобы устранить конфликт между популярными приложениями. До тех пор пользователям, столкнувшимся с блокировкой, приходится выбирать между 2 играми или временно отключать античит перед запуском проектов от других студий.