Моддеры продают платный скин для Deadlock за 10 долларов до появления официального магазина

Extor Menoger Extor Menoger

В сообществе закрытого бета тестирования шутера Deadlock от компании Valve произошел необычный инцидент. Игра находится в стадии тестирования с 2024 года и пока не имеет встроенного магазина или боевого пропуска. Однако 1 энтузиаст под ником GigWhat решил опередить разработчиков и выпустил платный облик для персонажа Warden.

Пользовательская модификация получила название Mystic North. В комплекте идут 6 цветовых схем, анимированный плащ, новые визуальные эффекты для 1 способности и ультимейта, а также измененные иконки интерфейса. Изначально авторы просили за свою работу 20 долларов на платформе Patreon. Создатели объяснили такую цену тем, что на разработку ушло 6 недель, а 1 из соавторов с ником The_Grimmrock недавно потерял работу.

Поскольку в Deadlock нет официальной поддержки модов, этот скин работает исключительно на стороне клиента. Это означает, что обновленный внешний вид видит только сам покупатель. Игроки отреагировали на инициативу с критикой. Пользователи социальных сетей удивились попытке продавать модификации для игры, которая пока не приносит доход разработчикам. Многие отметили риск поломки мода после любого официального обновления. Из-за негативной реакции сообщества авторам пришлось снизить цену до 10 долларов. Компания Valve пока не прокомментировала ситуацию с платными модификациями для своего проекта.

clarkkent

Челу мало было потерять работу, видимо хочет потерять и жильё и в долги влезть после потенциального иска от Valve.

yrroodd

Мод,от хрен пойми кого,который добавляет 1 плащик и чутка меняет визуал абилки,для игры , которая даже не вышла. ЗА ДЕСЯТЬ МАТЬ ЕГО ГРЕБАНЫХ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ? Рыбий суп баррелями употребляли?

BattleEffect

чудны дела капиталистические