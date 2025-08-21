Один из разработчиков подтвердил, что в ближайшее время открытое бета-тестирование Deadlock не состоится

Любая игра, разработанная Valve, по той или иной причине закрепила своё место в индустрии, поэтому новость о разработке студией шутера Deadlock распространилась в прошлом году со скоростью света. После начала закрытого альфа-тестирования игра быстро завоевала преданных игроков.

Несмотря на всю шумиху вокруг шутера, Valve подтвердила, что открытого бета-тестирования Deadlock в ближайшем будущем не будет. Студия подтверждает, что открытое бета-тестирование не является приоритетом для команды, поскольку она сосредоточена на постепенном развитии проекта.

Deadlock оказался чрезвычайно популярен еще с прошлого года, будучи закрытым альфа-тестом шутера, поэтому фанаты хотели, чтобы Valve провела открытое бета-тестирование, чтобы получить возможность поучаствовать в проекте.

Общаясь с фанатом в Discord, Йоши, один из ведущих разработчиков Deadlock, пояснил, что Valve сейчас разрабатывает игру блок за блоком, основываясь на отзывах игроков. Закрытый альфа-тест уже собрал огромное сообщество, которое помогло Valve решить множество проблем.

Таким образом, Valve нет необходимости проводить открытое бета-тестирование, поскольку она уже может собрать необходимые отзывы для создания увлекательного героического шутера.

Deadlock всё ещё находится на ранней стадии альфа-тестирования и запуск займёт некоторое время, поэтому дата релиза пока не объявлена. Тем не менее, Valve регулярно выпускает обновления, например, добавляя новых героев, в течение последних месяцев. Deadlock оказался весьма успешным героическим шутером с самого начала его закрытого альфа-тестирования.

На данный момент единственный способ получить доступ к Deadlock — получить приглашение с помощью кодов друзей от одного из текущих тестировщиков.