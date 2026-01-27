Онлайн Deadlock резко вырос после добавления нового героя - шутер Valve почти достиг отметки в 100 тысяч игроков

Deadlock внезапно вернулся в центр внимания: после недавнего обновления онлайн игры подскочил почти до 100 тысяч одновременных пользователей. По данным SteamDB, суточный пик составил 98 887 игроков — лучший результат для проекта за последние два года.

До выхода обновления Old Gods, New Blood шутер стабильно держался на уровне 20–30 тысяч игроков, так что рост оказался кратным. Для сравнения, абсолютный рекорд Deadlock был установлен в августе 2024 года и составляет 171 490 человек, и с текущей динамикой игра вполне может снова приблизиться к этому показателю.

Обновление принесло в Deadlock сразу шесть новых героев, которые будут добавляться поэтапно в течение трёх недель, а также ряд изменений баланса и контента. Помимо уже доступных персонажей, в ближайшее время в игру заглянут некромант Graves, оборотень Silver, артистичная Celeste, мастер оружия Venator и мечник Apollo.