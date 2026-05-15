После релиза Subnautica 2 лидерство в списке самых желанных игр Steam вернулось к Deadlock от Valve

С выходом Subnautica 2 в раннем доступе Steam в списке самых желанных игр платформы сменился лидер. Первое место вновь заняла Deadlock — многопользовательская игра Valve, доступ к которой с 2024 года остаётся ограниченным по приглашениям.

До релиза Subnautica 2 именно выживание в подводном мире от Unknown Worlds удерживал вершину чарта желаемых игр Steam, собрав более 5 миллионов добавлений в список желаемого. После выхода проекта позиция автоматически освободилась, позволив Deadlock вернуться на первое место.

Третью строчку сейчас занимает Forza Horizon 6 — одна из немногих игр в топе, у которой уже есть релизное окно. В десятку самых ожидаемых проектов также входят Light No Fire, Fable, Ark 2, Kingmakers, Witchbrook и Blight: Survival.

Интересно, что в рейтинге присутствует и Steam Machine — новое устройство Valve, вокруг которого в последнее время появляется всё больше слухов. Пока компания официально не раскрывает подробностей, но интерес пользователей к проекту уже позволяет ему держаться рядом с крупнейшими игровыми релизами Steam.