Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
6 127 оценок

В Deadlock добавили нового героя - девушку-ликантропа Сильвер

Simple Jack Simple Jack

Следующего персонажа выпустят 5 февраля

Авторы командного MOBA-шутера Deadlock выпустили обновление. В нем разработчики добавили нового персонажа — девушку-ликантропа Сильвер.

Первое умение Сильвер позволяет мгновенно перезарядить оружие, а также повысить скорость стрельбы и урон на несколько выстрелов. При использовании второй способности героиня делает рывок вперед и наносит удар первому врагу на пути, нанося урон от рукопашной атаки.

Третья способность позволяет персонажу нанести врагам спиритический урон, замедлить их передвижение, а также заблокировать навыки перемещения и прыжки. Пассивное умение Сильвер заполняет шкалу кровожадности при нанесении урона — при полном заряде героиня преображается в ликантропа, получая бонус к максимальному здоровью, скорости передвижения и скорострельности.

Ранее в Deadlock добавили еще двух персонажей. В командном MOBA-шутере появились девушка-некромант Грейвс и Дрём из мира снов.

ДаДжи

эта не эта дрисня что от велвов??не уважаемая конторка так что пусть нахер идут

6
utilizat0r

Тобой то не уважаема?) и что это меняет?

Tom[Cat]

Бронза это ну.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Жаль что это не вампирша