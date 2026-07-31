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Авторы DragonSword Awakening выпустили первый набор пляжных обликов и патч 1.0.6
Фанаты подсчитали аудиторию Starfield по статистике модов - игра может собирать более миллиона запусков в день
ФКС Москвы начинает регулярную серию турниров по Standoff 2
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Bungie продлила экспериментальный PvE-режим Vault Breaker в Marathon до 18 августа
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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