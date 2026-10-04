В Deadlock могут появиться скины - Valve привлекла студию, работавшую над Fortnite

Valve привлекла к работе над Deadlock студию Roarty Digital, которая ранее участвовала в создании персонажей, оружия и окружения для Fortnite и LEGO Fortnite. Это может быть косвенным намёком на то, что в шутере Valve в будущем появятся полноценные косметические предметы.

Roarty Digital специализируется на создании высококачественных 3D-моделей персонажей, оружия и игровых локаций. Компания уже работала над крупными проектами, где косметические предметы стали важной частью игрового опыта, поэтому её участие в Deadlock вызвало вопросы о дальнейших планах Valve.

Пока разработчики Deadlock официально не сообщали о добавлении скинов или полноценной системы косметики. Само сотрудничество с Roarty Digital также не подтверждает появление таких предметов — студия могла быть привлечена для создания других моделей и визуальных элементов игры.

При этом потенциальное появление скинов выглядело бы логичным шагом для Deadlock. Valve уже использует собственную модель монетизации в других сетевых играх, а косметические предметы могли бы стать дополнительным способом поддерживать проект после его полноценного запуска.

Deadlock всё ещё находится в разработке, поэтому Valve может изменить многие элементы игры до релиза. Если студия действительно занимается персонажами и другими объектами для будущей косметики, подробности о системе скинов могут появиться позднее.