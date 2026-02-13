В Deadlock появился Аполлон - финальный герой обновления "Старые боги, новая кровь"

Разработчики Deadlock завершили масштабное обновление «Старые боги, новая кровь» выпуском последнего героя — дуэлянта Аполлона. Фехтовальщик специализируется на точных выпадах и контратаках, демонстрируя высокий уровень контроля и мобильности на поле боя.

Аполлон использует несколько уникальных умений. «Высвобождающий сигил» позволяет атаковать врагов и замедлять их, одновременно отпрыгивая назад, «Рипост» отражает атаки противника и делает героя неуязвимым, а «Безупречное наступление» наносит серию колющих ударов, сила которых зависит от точности исполнения. Его ультимативная способность «Итани Ло Сан» наносит мощный дальнобойный удар, накладывает проклятие на врагов и полностью защищает Аполлона на время действия навыка.

За последние три недели в Deadlock были добавлены шесть новых героев: Дрём, Грейвс, Сильвер, Венатор, Селеста и Аполлон. Кроме того, обновление привнесло улучшения интерфейса, переработку некоторых участков карт, два новых предмета в Лавке и режим «Уличная драка» для четырёх игроков.

Игровое сообщество активно участвовало в голосовании за любимых героев: всего было отдано более 60 миллионов голосов. Аполлон стал последним героем патча, и теперь игроки могут полностью исследовать новую команду покровителей.