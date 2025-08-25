В Deadlock появился герой с порталами в стиле Portal

Valve продолжает знакомить игроков со своим грядущим шутером с элементами MOBA — Deadlock. На этой неделе студия анонсировала шесть новых персонажей, и самым обсуждаемым среди них стал герой по имени Швейцар (The Doorman), появившийся в игре 22 августа.

Его главная фишка — способность «Дверной проём», которая явно вдохновлена культовой серией Portal. Игрок может разместить два соединённых портала, через которые проходят как персонажи, так и большинство снарядов. Визуально это выглядит как золотые завихрения на дверях, но сходство с порталами Чел и ГЛаДОС не спутаешь. После провала Splitgate 2 у Valve появился отличный шанс вернуть себе эту механику и раскрыть её в новом формате.

У Швейцара есть и другие яркие умения. «Вызов колокольчиком» создаёт два взрыва духовного урона: первый при попадании, второй — спустя короткое время. Вдобавок второй подрыв снижает точность оружия и скорость врага. Способность «Багажная тележка» позволяет атаковать противников прямо катящейся тележкой: урон, отбрасывание и даже оглушение, если цель врезается в стену. Самая необычная способность героя — «Гость отеля». Она телепортирует врагов в карманное измерение, где им нужно пройти платформенное испытание, иначе они получат урон.

Valve планирует постепенно раскрывать новых героев Deadlock — один каждые два дня. Уже доступны Мина, Билли и Швейцар, а остальных определят сами игроки через внутриигровое голосование.