Valve доверила озвучку Профессора Динамо в Deadlock актёру из Team Fortress 2

Голос Снайпера из Team Fortress 2 зазвучит в новой игре от Valve. Джон Лоури, тот самый актёр озвучки, подтвердил, что записал реплики для Профессора Динамо в будущей MOBA Deadlock. При этом сами разработчики разрешили Лоури рассказать об этом, хотя игра пока на ранней стадии создания. Так что никакой случайной утечки информации — всё официально и по согласию сторон.

Ну а сам Профессор Динамо, если кто не в курсе — это робот с человеческой душой внутри, который умеет телепортироваться, наносить кинетические удары и лечить союзников.