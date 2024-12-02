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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
6.3 101 оценка

Valve доверила озвучку Профессора Динамо в Deadlock актёру из Team Fortress 2

Lunersun
Новости

Голос Снайпера из Team Fortress 2 зазвучит в новой игре от Valve. Джон Лоури, тот самый актёр озвучки, подтвердил, что записал реплики для Профессора Динамо в будущей MOBA Deadlock. При этом сами разработчики разрешили Лоури рассказать об этом, хотя игра пока на ранней стадии создания. Так что никакой случайной утечки информации — всё официально и по согласию сторон.

Ну а сам Профессор Динамо, если кто не в курсе — это робот с человеческой душой внутри, который умеет телепортироваться, наносить кинетические удары и лечить союзников.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

А еще это голос Пужда и повстанцев в HL2

1
Диванный Боец
Valve доверила озвучку Профессора Динамо в Deadlock актёру из Team Fortress 2

А ведь кто-то ждет Team Fortress 3

0
BluntZebulon

Вот это новость! Нифига себе!

0