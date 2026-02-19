Valve ослабила Аполлона в Deadlock, но игроки требуют серьёзных нерфов для Селесты

В Deadlock вышло новое обновление баланса, в котором разработчики ослабили героя Аполлона. Однако вместо полного одобрения патча сообщество переключило внимание на другого персонажа — Селесту, которую многие по-прежнему считают слишком сильной.

Изменения для Аполлона затронули урон и скейлинг способностей, а главное — его ультимативное умение теперь уходит в перезарядку при прерывании. Это означает, что игрокам придётся аккуратнее выбирать момент для активации способности, иначе она просто пропадёт впустую. В целом пользователи положительно восприняли правки, отмечая, что герой действительно нуждался в ослаблении.

Тем не менее дискуссия быстро сместилась в сторону Селесты. По мнению части игроков, её предыдущие нерфы оказались слишком мягкими, и в текущей мете она остаётся «настоящей проблемой». На форумах и в соцсетях можно встретить комментарии о том, что Аполлона «серьёзно порезали», тогда как Селеста отделалась лишь формальными изменениями.

Таким образом, несмотря на удачный, по мнению многих, ребаланс Аполлона, фанаты продолжают ждать более решительных шагов по корректировке других героев. Судя по активности обсуждений, вопрос баланса в Deadlock остаётся одним из самых острых для сообщества.