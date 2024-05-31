Valve подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock для своего нового мультиплеерного экшена

Компания Valve, известная своими популярными франшизами, такими как Half-Life, Portal и Dota, недавно подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock. Это название принадлежит разрабатываемому компанией многопользовательскому экшену, который на данный момент так и не был анонсирован.
Регистрация торговой марки Deadlock является весомым аргументом в пользу того, что именно это название в итоге закрепится за новым проектом Valve.
Несмотря на отсутствие официального анонса даты выхода Deadlock, инсайдеры и эксперты индустрии предполагают, что релиз игры может состояться не ранее 2025 года. Учитывая масштабность проводимого тестирования и регистрацию торговой марки, можно предположить, что в Valve уже имеют более или менее чёткое видение сроков завершения разработки.
Лучше бы вместо этого высера сделали Half Life 3.
дота 2+портал+тф2
Кому это гуано нужно,гаабен завязывай и верни hl3
дота и портал франшизы? прям серьезно серьезно целые франшизы?))))))))))
Прикинь // Максим Маяк
На это они потратили годы после хл2…
зная Валв, они просто чилили, лутая бабки с ксго
Шиз, во-первых, после хл2 вышло не мало игр, во-вторых, у них свободная работа, чё хотят то и делают.