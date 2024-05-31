Valve подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock для своего нового мультиплеерного экшена

Компания Valve, известная своими популярными франшизами, такими как Half-Life, Portal и Dota, недавно подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock. Это название принадлежит разрабатываемому компанией многопользовательскому экшену, который на данный момент так и не был анонсирован.

Регистрация торговой марки Deadlock является весомым аргументом в пользу того, что именно это название в итоге закрепится за новым проектом Valve.

Несмотря на отсутствие официального анонса даты выхода Deadlock, инсайдеры и эксперты индустрии предполагают, что релиз игры может состояться не ранее 2025 года. Учитывая масштабность проводимого тестирования и регистрацию торговой марки, можно предположить, что в Valve уже имеют более или менее чёткое видение сроков завершения разработки.