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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
5 25 оценок

Valve подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock для своего нового мультиплеерного экшена

Lunersun
Новости

Компания Valve, известная своими популярными франшизами, такими как Half-Life, Portal и Dota, недавно подала заявку на регистрацию торговой марки Deadlock. Это название принадлежит разрабатываемому компанией многопользовательскому экшену, который на данный момент так и не был анонсирован.

Регистрация торговой марки Deadlock является весомым аргументом в пользу того, что именно это название в итоге закрепится за новым проектом Valve.

Несмотря на отсутствие официального анонса даты выхода Deadlock, инсайдеры и эксперты индустрии предполагают, что релиз игры может состояться не ранее 2025 года. Учитывая масштабность проводимого тестирования и регистрацию торговой марки, можно предположить, что в Valve уже имеют более или менее чёткое видение сроков завершения разработки.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Exies27

Лучше бы вместо этого высера сделали Half Life 3.

2
Agon1st

дота 2+портал+тф2

1
Thinker_724

Кому это гуано нужно,гаабен завязывай и верни hl3

0
JohnTornton

дота и портал франшизы? прям серьезно серьезно целые франшизы?))))))))))

-2
Пользователь ВКонтакте

Прикинь // Максим Маяк

1
Гейб 30 процентный

На это они потратили годы после хл2…

-2
ogg_enjoyer

зная Валв, они просто чилили, лутая бабки с ксго

3
ratte88

Шиз, во-первых, после хл2 вышло не мало игр, во-вторых, у них свободная работа, чё хотят то и делают.

1