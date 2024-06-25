11 лет назад вышел Deadpool: спорная игра, которая тем не менее полюбилась фанатам

25 июня 2013 года состоялся выход Deadpool от High Moon Studios и издательства Activision. Игра представляет из себя сочетание жанров экшн, hack and slash и шутера от третьего лица.

Несмотря на то, что Deadpool получила довольно низкие оценки от критиков: средняя оценка игры составляет 62 балла на Metacritic, игре удалось понравиться фанатам, которые помнят о ней и по сей день.

Игру ругали за многие недоделанные элементы, примитивную боевую систему и однообразные локации. Тем не менее, в ней была отличная режиссура, разнообразные ситуации, а Дэдпул часто разрушал четвертую стену и общался с игроком. Игроки так же остались очень довольны юмором в игре.

Шон Миллер, один из разработчиков Дэдпула, в интервью рассказывал, что сделать игру смешной было довольно трудно, учитывая насколько разговорчив главный герой:

Писать комедию по-настоящему трудно, но очень интересно. Для нас это один из самых захватывающих моментов в разработке проекта. Большинство игр-экшенов мрачные и серьёзные. Но есть и те, в которых присутствует комедийный тон, и они не просто так продолжают периодически выходить - на такие игры есть спрос. Люди просто хотят повеселиться.



Разрушение четвёртой стены и галлюцинации Дэдпула означают, что игроку открываются возможности, которые почти невозможны с любым другим персонажем. Мы часто используем четвёртую стену в шутках, потому что с её помощью Дэдпул делает игроков частью этих шуток. Мне очень нравится этот момент. Я становлюсь частью игры, и Дэдпул в этот момент смотрит прямо на меня.

Даже спустя 11 лет фанаты отмечают, что несмотря на то, что игра действительно не представляет из себя ничего выдающегося, и вероятно разрабатывалась с довольно ограниченным бюджетом, разработчики сделали ее с душой, поэтому о ней помнят до сих пор. И игроки ждут новую качественную игру о болтливом наемнике. Тем более, что на фоне двух вышедших фильмов про Дэдпула, а так же предстоящего "Дэдпул и Росомаха" спрос на качественную игру с данным персонажем стал намного выше, чем был в 2013-м году.