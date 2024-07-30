Цены на игру Deadpool взлетели до 140 долларов после успеха последнего фильма

После выхода на экраны фильма "Дэдпул и Росомаха", который собрал в прокате более 400 миллионов долларов, интерес к персонажу резко возрос. Этот всплеск популярности не остался незамеченным и в игровой индустрии.
Старая игра про Дэдпула, ранее снятая с официальной продажи, стала объектом повышенного спроса среди коллекционеров и геймеров. В результате, ее стоимость на вторичном рынке значительно увеличилась, достигая в некоторых случаях 140 долларов за копию.
Данные Price Charting показывают, что до недавнего времени «Дэдпул» обычно стоил в сети около 30 долларов. Эта цена варьировалась от версии к версии, а версия для PS4 стоила до 50 долларов.
Однако, если посмотреть на eBay, становится ясно, что Дэдпул сейчас ценен как никогда. В большинстве объявлений за игру просят около 100 долларов, а цены доходят до 140 долларов, поскольку фанаты стали больше интересоваться персонажем после выхода его последнего фильма.
Для тех, кто не в курсе, эта игра была сделана студией High Moon Studios компании Activision, когда издатель работал с лицензией Marvel. Игра представляет собой довольно комедийный образ Дэдпула, в ней есть все гэги и махинации, которые можно было бы ожидать.
Поскольку Marvel проявляет все больший интерес к играм, возможно, на горизонте появится и новая игра про Дэдпула.
Ну не знаю, вроде бы как была бесплатной, так и осталась
Просто скачайте торрент...
Deadpool взлетел на хайпе. Явно,понятно. Но странно что про игру Wolverine все позабыли... Жаль.
Игру то может и не забыли, просто в цифре она не продавалась. Если только заморачиваться и на вторичке диски искать.
И не надо вспоминать
Я вас умоляю, инфоцыгане и ушлые торгаши всегда были и будут, тут нет ничего необычного. Купят игру за такие деньги разве что богатенькие буратино, которым деньги некуда девать.
На плати ру давно уже ключи к игре по оверпрайсу толкают, когда её ещё только сняли с продажи в магазинах
Куй железо пока горячо это называется. И если есть спрос найдётся и предложение. Если не официальное то неофициальное точно.
А чё в стим вернули дедпула?
У High Moon Studios были хорошие игры по трансформерам, но из-за мёртвого бассейна они теперь на подсосе у разрабов Колды.
Помню купил диск джевел с ключём steam pза 7 руб в ларьке
Кстати игра неплохая, не прошел всю, но в свое время поиграл - норм)
Это каким хлебушком надо быть что бы покупать проходную игру про самого непопулярного героя.