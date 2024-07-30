Цены на игру Deadpool взлетели до 140 долларов после успеха последнего фильма

После выхода на экраны фильма "Дэдпул и Росомаха", который собрал в прокате более 400 миллионов долларов, интерес к персонажу резко возрос. Этот всплеск популярности не остался незамеченным и в игровой индустрии.

Старая игра про Дэдпула, ранее снятая с официальной продажи, стала объектом повышенного спроса среди коллекционеров и геймеров. В результате, ее стоимость на вторичном рынке значительно увеличилась, достигая в некоторых случаях 140 долларов за копию.

Данные Price Charting показывают, что до недавнего времени «Дэдпул» обычно стоил в сети около 30 долларов. Эта цена варьировалась от версии к версии, а версия для PS4 стоила до 50 долларов.

Однако, если посмотреть на eBay, становится ясно, что Дэдпул сейчас ценен как никогда. В большинстве объявлений за игру просят около 100 долларов, а цены доходят до 140 долларов, поскольку фанаты стали больше интересоваться персонажем после выхода его последнего фильма.

Для тех, кто не в курсе, эта игра была сделана студией High Moon Studios компании Activision, когда издатель работал с лицензией Marvel. Игра представляет собой довольно комедийный образ Дэдпула, в ней есть все гэги и махинации, которые можно было бы ожидать.

Поскольку Marvel проявляет все больший интерес к играм, возможно, на горизонте появится и новая игра про Дэдпула.