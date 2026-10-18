Адвенчура DeadRoot про улитку-воина получила свежий геймплейный трейлер

Стать грозным воином можно даже тогда, когда весь окружающий мир кажется гигантским. В новом геймплейном ролике DeadRoot показали мрачное средневековое приключение, в котором крошечному герою предстоит пробиваться через опасные подземелья, исследовать руины павшего королевства и сражаться с чудовищами, превосходящими его по размеру во много раз.

Главный герой игры — Китт, отважный воин-улитка, вооружённый мечом и собственным панцирем. Мир DeadRoot населяют агрессивные насекомые, ожившие мертвецы и другие опасные существа. Даже привычные крысы здесь превращаются в устрашающих противников, а сражения с огромными боссами потребуют от игрока точности, реакции и умения выбирать момент для атаки.

Разработчики из Finish Line Games готовят трёхмерную метроидванию с динамичными боями, исследованием взаимосвязанных локаций и поиском секретных проходов. По мере путешествия Китт сможет осваивать новые способности, находить оружие и экипировку, чтобы справляться с всё более серьёзными угрозами. За жестокими схватками скрывается история разрушенного мира, которому предстоит вернуть утраченное равновесие.

DeadRoot разрабатывается для Xbox Series X|S и ПК. Релиз ожидается в 2027 году, однако точная дата выхода пока не объявлена. Страницы игры уже доступны в Steam и Microsoft Store, где проект можно добавить в список желаемого.